Concluirá hoy el sexto Encuentro Internacional de Derecho Laboral Región 29 de noviembre de 2019 Redacción Por Con masiva respuesta se inició ayer el Sexto Encuentro Internacional de Derecho Laboral. Realización que concluirá esta tarde.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En una ceremonia que fue cristalizada en una época inusual, ya que cada año se concreta en el primer trimestre, ayer, el Centro Tecnológico Educativo de ATILRA fue el escenario del Sexto Encuentro Internacional de Derecho Laboral, propuesta de especial significado que anualmente cuenta con la organización de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, la Fundación ATILRA y la Universidad Nacional del Litoral a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y el apoyo del Colegio de Abogados de Santa Fe, el Colegio de Abogados de Rafaela y la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Córdoba, Rosario y Santa Fe.

El encuentro que fue iniciado ayer ante un auditorio colmado, concluirá hoy.

Todo fue iniciado con la entonación del Himno Nacional Argentino.

Seguidamente dirigió un mensaje Enrique Soffietti, presidente del Colegio de Abogados de Rafaela, quien en primer término ofreció el agradecimiento a Héctor Ponce y a Abel De Manuele, por la invitación y resaltó el significado de poder participar como Colegio de esta realización tan significativa.

Señaló que es hijo del jefe de la quesería en Williner, y está muy cercano al gremio lechero, cercanía que se replicó a lo largo de su vida.

Reflexionó acerca de la influencia de la tecnología y la transformación de las formas de trabajo, hizo un llamado a sus colegas, para estar atentos, como abogados cómo se estructura esta nueva forma de trabajo, valoró el papel de los gremios y resaltó la temática de los cambios vinculados con el medio ambiente que se desarrollaron en el encuentro.

Por su parte Diego Guirao, que concurrió en representación de Mariano Vigano, presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, manifestó sentir un orgullo muy grande por estar integrando el panel, a la vez que destacó la gran expectativa por el desarrollo de los temas de las exposiciones, como así de los talleres.

Por su parte Lorenzo Gneco, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, manifestó que es un gusto participar del acto académico de apertura, resaltó la trascendencia del emprendimiento, se explayó acerca de sus alcances y deseó éxitos en la realización 2019.

Javier Aga, decano de la Facultad de Derecho de la UNL tuvo términos elogiosos para la organización, la que calificó de impecable, y también manifestó su agrado por el trato cordial. Por otra parte expresó sus felicitaciones por la organización de una actividad de estas características, únicas en el país, en el interior profundo.

Se remitió al centenario de la casa de estudios superiores que representa y en este contexto ofreció una reflexión sobre tres decisiones que tuvieron repercusión en el futuro. La primera es la decisión de Yrigoyen que aprobó, avaló y apoyó la creación de la UNL en tiempos muy difíciles en los que los capitalinos no querían compartir los presupuestos con el interior, el logro se alcanzó por la perseverancia de los estudiantes de nuestra región. La segunda decisión que fue un acierto fue adoptada por Perón disponiendo la gratuidad para los estudiantes universitarios y la tercera consideró que la tomó la ciudadanía al recuperar la democracia y las instituciones de derecho.

Felicitó a ATILRA por los 70 años defendiendo al trabajador lácteo, por llevar ya seis años ininterrumpidos haciendo el Encuentro Internacional de Derecho laboral.

Destacó que fue un acierto la creación del CET y también la creación del COS - Centro Oncológico Sunchales-.



BIENVENIDA

Fue ofrecida por Héctor Ponce, quien antes de expresar su mensaje pidió que se guarde un minuto de silencio "por la desaparición física de Noemí Rial - exministra de Trabajo de la Nación- por los muertos en Chile, por los compañeros y compañeras asesinados en la hermana República de Bolivia por el golpe cívico-militar.

Resaltó el papel que le toca a la universidad Nacional del Litoral, también la heterogeneidad del auditorio constituido por abogados, jueces, trabajadores, representantes de los intereses de empresas, dirigentes gremiales, dirigentes políticos, estudiantes de derecho,etc., lo que garantiza la libertad de criterios en el tratamiento de los distintos temas.

"Me voy a permitir realizar algunas reflexiones, en voz alta, sobre cuestiones que tienen que ver con el derecho laboral y el entorno que en este momento a nivel nacional, y nivel internacional tiene el derecho laboral".

Hizo un parangón con las temáticas del primer encuentro y los temas que se fueron dando en las distintas realizaciones, los que han enriquecido la propuesta, sin dejar de lado el objetivo fundamental.

Realizó un somero repaso de los expositores que se presentaron en ambas jornadas "hay un cúmulo de alternativas que estaremos manejando en estas dos jornadas", señaló.

Consideró que "no hay actividad en el país y en el mundo que no sea atravesada, transversalmente por el poder económico y financiero concentrado, el derecho laboral no es la excepción, por eso entiendo que toda legislación se torna abstracta cuando el poder multinacional erosiona los estados de derecho.

"Creo que hacen falta leyes justas y profesionales probos para que los trabajadores reciban los beneficios de esa ley".

Recordó a los trabajadores lecheros que ofrendaron su vida en la última dictadura cívico - militar en nuestro país.

Más adelante señaló que "en etapas como esta se necesitan profesionales probos, leyes justas y que cada uno de nosotros -por los dirigentes- ponga algo más para que los beneficios de las leyes lleguen a la gente.

"En los últimos 4 años hubo dos institutos que fueron agredidos por el poder económico y financiero concentrado pasando por los altos estrados de la política gubernamental, con una pata en la Justicia, y en concomitancia de los medios de comunicación masiva , que no son medios de comunicación sino que forman parte del poder económico y financiero".

Tomó partido por los sindicalistas que son difamados por los medios de comunicación que acusan a todo el ala sindical de corruptos, y también de la mafia de los abogados laboralistas, enfatizando que es una acción implementada desde el poder económico y financiero, para mancillarlos y de este modo combatirlos, cuestionando seriamente la masificación de la apreciación aplicada a todos, sin discriminar buenos, excelentes, malos, regulares y ladrones.

Concluyó su mensaje con una anécdota de alguien que conoció y concluyó con una especie de parábola alentando a aplicar el ingenio.