Atlético busca el tercer triunfo frente a Gimnasia Deportes 29 de noviembre de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO J. BARRERA RENDIDOR./ Nicolás Mayer ha tenido buenos partidos iniciales.

Atlético de Rafaela buscará esta noche su tercera victoria, en otras tantas presentaciones, cuando reciba en el "Lucio Casarín" a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El partido, correspondiente a la Zona D de la Liga Provincial, se disputará desde las 21:30 en barrio Alberdi con el arbitraje de Marcelo Pérez y Alejandro Suárez.

La Crema ha ganado con autoridad en sus dos presentaciones anteriores, la primera en Elortondo y la segunda en casa con Atenas de Venado Tuerto. Por su parte, Gimnasia se impuso en el único partido que disputó, puesto que ya quedó libre.

El equipo de Marcelo Miretti, que muestra un muy buen acople del santafesino Nicolás Mayer a la buena base que obtuvo el torneo Oficial de la ARB, tratará de seguir capitalizando la localía.

En cuanto a Ben Hur, cabe recordar que jugará el domingo en Chañar Ladeado ante el local Independiente buscando su primer triunfo en la competencia.

Este es el programa de partidos: Zona A, viernes 21:30 Unión de Totoras vs. Sportsmen Unidos de Rosario; Racing de San Cristóbal vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe y Centenario de Venado Tuerto vs. Cacu de Ceres. Domingo 20.30: Independiente de Chañar Ladeado vs. Ben Hur de Rafaela, Rubén Abelardo y Emanuel Dal Colle.

Zona B: Viernes 21.30, Náutico Rosario vs. Brown de San Vicente; Trebolense vs. Unión de San Guillermo y Argentino de Firmat vs. Almagro de Esperanza. Libre: San Lorenzo de Tostado.

Zona C: Viernes 21.30, Alma Juniors de Esperanza vs. Central San Javier; Temperley de Rosario vs. Provincial de Salto Grande; a las 22 Atlético Sastre vs. Atlético Tostado. Libre: Firmat Football.

Zona D: Viernes 21.30 Atlético de Rafaela vs. Gimnasia de Santa Fe, Marcelo Pérez y Alejandro Suárez; Libertad de Villa Trinidad vs. Peñarol de Elortondo. Domingo 20.30 El Tala de Rosario vs. Comuna de Timbúes. Libre: Atenas de Venado Tuerto.



LAS POSICIONES

Zona A: Rivadavia, Racing e Independiente 4 puntos; CACU y Unión Totoras 3; Sportsmen, Ben Hur y Centenario 2.

Zona B: Almagro 4; San Lorenzo y Náutico 3; Brown, Unión, Trebolense y Argentino 2.

Zona C: Firmat 4; Atlético Sastre y Alma Juniors 3; Atlético Tostado, Central San Javier, Temperley y Provincial 2.

Zona D: El Tala y Atlético Rafaela 4 puntos; Gimnasia, Timbúes, Libertad, Atenas y Peñarol 2.