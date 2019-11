Tiene dos recuperados

FOTO J. BARRERA TODO OK. / Nereo Fernández dejó atrás la molestia muscular que le impidió trabajar con normalidad en el comienzo de semana. Estará el lunes.

Atlético de Rafaela transita sus últimos entrenamientos del año, pensando en el compromiso del próximo lunes ante Chacarita Juniors. En la jornada de ayer el entrenador Walter Nicolás Otta contó con un par de buenas noticias. Tanto Nereo Fernández como Junior Mendieta se sumaron al grupo de trabajo ya recuperados de sus diferentes molestias musculares y estarán a disposición para lo que será el último encuentro del 2019.

Por otro lado se sigue aguardando por la evolución de Ignacio Liporace. El lateral izquierdo sufrió un traumatismo en la rodilla derecha y entre hoy y mañana se lo probará para ver si llega en condiciones o no.

Si Otta no puede contar con Racca, es una incógnita quien podría ocupar su lugar. Una posibilidad sería el ingreso de Brundo, lo cuál podría traer aparejado un cambio de dibujo táctico.

En relación al 11 inicial que viene de perder ante el Deportivo Riestra el DT deberá realizar una modificación obligada por la expulsión de Franco Racca. En su lugar podría ingresar Stéfano Brundo o el uruguayo Sergio Rodríguez. El resto del equipo podría ser el mismo.

De esta manera, el probable once titular para lo que será el último cotejo del año sería con: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Rodríguez o Brundo y Liporace; Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Junior Mendieta y Leonardo Acosta; Ijiel Protti y Alan Bonansea.

El plantel profesional albiceleste volverá a los trabajos en la mañana de hoy, en donde Otta comenzará a probar el equipo de cara al cotejo del lunes ante Chacarita.