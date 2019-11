Tendencia que crece en Argentina y el Mundo Información General 29 de noviembre de 2019 Redacción Por Booking.com realizó un estudio sobre las preferencias de los viajeros para el 2020 en la cual las vacaciones y escapadas de los abuelos argentinos con sus nietos empieza a cobrar gran relevancia.

BUENOS AIRES, 29. - El año que viene será marcado por las vacaciones “mayores” ya que cada vez más abuelos se toman unas buenas vacaciones con sus nietos, dejando a la generación del medio atrás.

Un 56% de los abuelos argentinos ya ha viajado alguna vez con sus nietos y lo volverían a hacer, mientras que el 29% todavía no lo ha hecho, pero les gustaría o incluso tiene un viaje planeado. Viajar en compañía de sus nietos es considerada como una gran experiencia que les permite construir un vínculo más fuerte (83%)

Asimismo, un 76% de los abuelos argentinos consideran que pasar tiempo con sus nietos los mantiene jóvenes, y un 72% creen que los padres necesitan experimentar un tiempo solos sin los hijos. En 2020, un 56% piensa tomarse vacaciones con sus nietos para darle un descanso a sus hijos.

Y, sumado al hecho de que la generación más grande nunca fue tan saludable, aventurera y con ganas de mantenerse jóvenes y activos como en la actualidad, cada vez van a ser más populares las vacaciones “mayores” que ofrezcan una variedad de experiencias para que los abuelos puedan disfrutar junto a sus nietos, uniendo así ambas generaciones.

De hecho, un 82% de los abuelos argentinos consideran que las vacaciones son uno de los mejores momentos para que las diferentes generaciones pasen tiempo juntas y un 63% disfrutan de compartir actividades con sus nietos durante las vacaciones.

Para más información sobre las tendencias de viaje de Booking.com para 2020, visitá https://travelpredictions2020.com/.





