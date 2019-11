Empieza la definición Deportes 29 de noviembre de 2019 Redacción Por TURISMO CARRETERA

FOTO ARCHIVO QUIERE SORPRENDER./ Mariano Werner, segundo en las posiciones.

En horas, el Turismo Carretera iniciará su 15° y último compromiso del año. Por primera vez, el Autódromo “Parque Provincia de Neuquén” será epicentro de una definición de Campeonato, de la que participarán nada menos que 11 pilotos.

Agustín Canapino (Chevrolet) arribará como líder de la Copa de Oro. El arrecifeño, que cuenta con 157,5 unidades, es el único que dentro del “play-off” ganó en dos ocasiones (Rafaela y San Nicolás). Ello, junto al 2° puesto de la última cita (Toay), le permitió arribar a la última fecha en lo más alto del minitorneo, más allá del 13er lugar obtenido en la segunda carrera del mismo (Paraná). Canapino buscará consagrarse por cuarta vez, la tercera de forma consecutiva.

A 11,5 puntos se encuentra su escolta, Mariano Werner (Ford). El paranaense es el único que arribó en todas las competencias de la Copa dentro del “Top 6”, y en la última sumó el éxito que le permite luchar por la corona. Quien asoma como el principal candidato de Ford va en busca de su primer título en el TC.

A 15 unidades aparece José Manuel Urcera (Chevrolet). El vencedor de la Etapa Regular no pudo destacarse en los últimos eventos, logrando apenas un 5° lugar (Paraná) como mejor resultado. De todas maneras, el haber terminado siempre entre los mejores 15 (10° en Rafaela, 9° en San Nicolás y 12° en Toay) le permite seguir soñando con su primer campeonato.

El principal exponente de Dodge será Valentín Aguirre. Quien fue líder de la Copa hasta la fecha pasada se encuentra a 21 puntos de Canapino. La marca busca su primer título en 16 años.

El segundo exponente de Ford será Juan Bautista de Benedictis. El de Necochea, en su primer año con el equipo de Omar Martínez, tendrá que realizar un doble esfuerzo, ya que no solo deberá dejar atrás las 25 unidades que lo separan de Canapino, sino que además está obligado a ganar.

Los antes mencionados son los principales candidatos a la corona, teniendo en cuenta que el resto se encuentra a más de 30 unidades de la punta.

De todas maneras, al ser una fecha que entregará un 50% más de puntaje que una convencional (70,5), no se los puede dejar fuera de la pelea. El 6° es Jonathan Castellano (Dodge), el mejor de los “tres de último minuto”. A 47,5 se encuentra Facundo Ardusso, el principal exponente de Torino; a 49 Santiago Mangoni (Chevrolet) y Juan Manuel Silva (Ford; debe ganar); a 60,5 Juan Cruz Benvenuti (Torino; también ingresó para esta cita) y a 64 Mauricio Lambiris (Ford; el último de los “3 de último minuto”).

Fuera de la pelea quedaron Matías Rossi (Ford; a 70,5), Leonel Pernía (Torino; a 77,5), Guillermo Ortelli (Chevrolet; a 86) y Christian Ledesma (Chevrolet; a 98,5).

Cabe acotar que Canapino, en contra de los pronósticos, se coronó en las últimas dos oportunidades llegando como el retador y no como el candidato más firme: en 2017, a La Plata, arribó como el escolta de Facundo Ardusso (Torino), y en 2018 hizo lo propio detrás de Matías Rossi (Ford) y Ardusso, nuevamente, como representante de la escudería de Esteban Trotta. Será una definición, sin dudas, atrapante; como cada uno de los desenlaces de los certámenes del TC.

La actividad en pista comenzará este viernes a las 12 con el primer entrenamiento del TC Pista, mientras que los autos del TC comenzarán a a girar desde las 12.50 y hasta las 13.55 en dos grupos, en el primer ensayo.

A las 15.05 y hasta las 16.10 será la segunda tanda de entrenamientos. Cabe recordar que por motivos presupuestarios no participa el rafaelino Nicolás González.