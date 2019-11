Palacios se irá a Alemania luego de la Copa Argentina Deportes 29 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA) - El mediocampista Exequiel Palacios dejará de jugar en River para pasar al Bayer Leverkusen y tendrá su último partido en el club "millonario" contra Central Córdoba de Santiago del Estero, por la final de la Copa Argentina. Según supo NA de fuentes cercanas a la operación, a River le quedarán 13,5 millones de euros libres de impuestos más el 10 por ciento de una futura venta y la plata será al contado, apenas se firme la transferencia.

Esa cifra, si bien parece relativamente baja por un jugador de su potencial, es superior a la que podía haber obtenido la institución si se ejecutaba la cláusula de rescisión, de 15 millones "limpios" pero por la totalidad del pase. Si la operación se realizaba de esa manera, como River es dueño del 75 por ciento de los derechos económicos, le hubieran ingresado 11.250.000 euros. El resto se hubiera repartido de la siguiente manera: 10 por ciento para el empresario Marcelo Carracedo (1.350.000), otro 10 para el jugador por el mismo monto y el 5 por ciento para Renato Corsi (675.000), representante del futbolista.

Palacios, de 21 años, no tiene pasaporte comunitario y eso le dificultó ser vendido a otra liga top que no sea la alemana o la holandesa, donde eso no era un impedimento. River tuvo muchas reuniones con Corsi con el objetivo de mejorarle el salario al tucumano y elevarle la cláusula de rescisión, pero la otra parte no mostró buena predisposición debido a que aumentársela iba a complicar una posible transferencia.

Palacios, que ya tiene partidos en la Selección argentina ya que fue citado en varias ocasiones por Lionel Scaloni, estuvo cerca de ser comprado a principios de año por el Real Madrid, pero a último momento el club desistió de ficharlo. El tucumano permanecerá en el "Millonario" hasta el sábado 14 de diciembre y sueña con despedirse con un título de Copa Argentina, ya que ese día enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero.



GALLARDO INTACTO

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, cruzó ayer a quienes afirman que la derrota en la final por la Copa Libertadores frente a Flamengo de Brasil lo dejó "sin fuerzas" y aclaró que no tiene "apuro" por anunciar su futuro.

"¿Alguien puede pensar que no tengo fuerza? Tengo 43 años y tengo toda una vida por delante, por algo estoy donde estoy. Después puedo hablar de muchas cosas, yo no vine a anticipar nada. Hoy no voy a anunciar nada, porque estoy pensando en los tres partidos y eso lo voy a hacer cuando termine, no hay apuro. No quiero generar ninguna especulación, porque ustedes me preguntan, no vengo a hablar yo sobre esto", aseguró.

Sí admitió Gallardo que están "tratando de sanar" de la derrota en la Libertadores, y que con su cuerpo técnico fueron un poco amigos, un poco psicólogos, y que ayuda a que haya sido dando una imagen "buena" y ganando hasta dos minutos antes del final en Lima, Perú. "Sí quiero agradecer a la gente que nos acompañó, que estuvo con nosotros en Lima, que confió en el equipo, que apoyó, a los que nos recibieron y eso no es normal, no sucede habitualmente en fútbol nuestro en el cual el pensamiento siempre es el mismo: si ganás sos héroe, si perdés sos villano", aseguró.

Por último, evitó confirmar el equipo para visitar el sábado a Newell´s por la decimoquinta fecha de la Superliga, porque los mediocampistas Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz arrastran molestias físicas.