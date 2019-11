“La idea nunca es poner palos en la rueda” Locales 29 de noviembre de 2019 Redacción Por Así lo afirmó la concejal de Cambiemos Marta Pascual, en relación a las declaraciones del intendente Luis Castellano, al referirse a la posibilidad de que el Concejo no aprobara la estructura de gabinete.

Tras la decisión de las últimas horas de que el organigrama saliera por decreto, Marta Pascual señaló que “nosotros estábamos intercambiando opiniones al respecto a este tema cuando nos enteramos de lo que decidió el intendente, pero quiero dejar en claro que no es la intención poner palos en las ruedas, solamente que tenemos la potestad de votar el proyecto de la estructura municipal y eso nos da la potestad de aprobarlo o no, pero en realidad de acuerdo a la ley orgánica de municipios y a la interpretación que le damos, la estructura en sí o sea los cargos no debieran ser objetados, lo que sí podemos objetar es a algunas personas por ejemplo si viene alguna persona que realmente tiene algún tipo de antecedente y que nosotros creemos que no convienen que formen parte del gabinete, pero no la estructura en sí. Estábamos debatiendo todo eso cuando hoy se retiró el proyecto del Concejo”.

Respecto al cuestionamiento puntual sobre la Jefatura de Gabinete y el rol del Jefe de Gabinete, Pascual señaló que tienen diferentes posturas dentro de la misma oposición.

“Tenemos distintas posturas en relación a la Jefatura de Gabinete, no hacia la persona del Jefe de Gabinete, eso queremos que quede bien claro, porque no es algo personal y tampoco es una cuestión política, es un gasto que genera en la estructura y que nosotros de pronto lo cuestionábamos por eso. Yo personalmente lo que deseo y espero, es que el Jefe de Gabinete que es en definitiva el intermediario con el Concejo, nos responda en tiempo y forma nuestros pedidos, porque hasta el momento no es así, sobre todo con algunos temas delicados como los son la seguridad o temas de desarrollo social”, expresó la concejal.