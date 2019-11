Henn será el nuevo Defensor del Pueblo Locales 29 de noviembre de 2019 Redacción Por La Asamblea Legislativa aprobó el pliego sin votos en contra. “Es un honor y una gran responsabilidad que me va a encontrar como siempre del lado de la gente”, aseguró el exvicegobernador.

Este jueves diputados y senadores aprobaron el pliego del Dr. Jorge Henn para que se constituya en el próximo Defensor del Pueblo del Centro-Norte de la Provincia de Santa Fe, es decir que tendrá jurisdicción sobre Rafaela y todo el departamento.

En sus primeras declaraciones, el elegido para ese cargo, expresó: “La Defensoría es una institución prestigiosa que viene defendiendo a los ciudadanos desde hace más de 25 años. Considero que la historia no comienza cuando uno llega, sino que las instituciones tienen una trayectoria y hay que ser respetuoso de ella. En este caso, el aporte sustancial será continuar el trabajo que se viene realizando con cercanía a los ciudadanos, poniéndonos en el lugar de ellos y defendiendo sus derechos”.

Concretamente sobre sus funciones en el espacio, Henn -que aún no tiene fecha para tomar posesión del cargo- fue contundente: “Pienso que la Defensoría no sólo debe atender los problemas que surjan, sino que también debe tener una actitud proactiva de acercarse a las instituciones y buscar soluciones a todos los problemas: chicos y grandes. En este sentido, todos los casos van a tener la misma importancia y buscaremos soluciones con herramientas legales que ya venimos trabajando desde la Legislatura como, por ejemplo, la Ley de Acciones Colectivas”.

“Entiendo -continuó Henn- que la Defensoría no puede ser ni un ministerio del ejecutivo, ni una tribuna de la oposición, sino que tiene que estar del lado de la gente. Vamos a ejercer esta función con prudencia, que no es lo mismo que con ´connivencia´ y para ello es fundamental que la Defensoría se siga ganando el respeto del gobierno. Las decisiones que tomemos van a estar orientadas a ello”.

Cabe destacar que el pliego del radical fue acompañado por casi 700 avales de instituciones correspondientes a comercios; cooperativas de trabajadores; clubes deportivos, sociales y culturales; vecinales y vecinos autoconvocados; asociaciones de salud, educativas, civiles sin fines de lucro; instituciones religiosas; medios de comunicación, entre otras.

Henn es abogado por la Universidad Nacional del Litoral y Magister en Asesoramiento Jurídico para Empresas por la Universidad Austral de Rosario. Como abogado ejerció la profesión entre 1994 y 2005 en el estudio Borra-Henn mientras que en el sector público se desempeñó como Concejal de la Ciudad de Santa Fe entre los periodos 2001-2011 siendo Presidente del Concejo en el año 2008. Luego fue elegido Vicegobernador en el período 2011–2015 y actualmente se encuentra finalizando su mandato como Diputado Provincial.