En Jujuy, Gimnasia vs Sarmiento

Sarmiento de Junín visitará hoy a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en un partido correspondiente a la Zona B del torneo de la Primera Nacional con el cual se iniciará la decimoquinta fecha del certamen de ascenso.

El encuentro se disputará a partir de las 21.10, contará con el arbitraje de Mariano González, será televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports y el elenco juninense buscará un triunfo que le permita quedar a un punto del líder San Martín de Tucumán que jugará el próximo lunes.

La jornada de la Zona B continuará mañana a las 17.00 cuando All Boys recibirá al Deportivo Riestra con Yael Falcón Pérez como juez mientras que el domingo se llevarán a cabo dos partidos.

El primero de ellos se jugará a las 18.00 y en el mismo se enfrentarán Instituto de Córdoba y Almagro con Jorge Broggi como árbitro, mientras que el otro se disputará a las 19.10 , choque en el que se medirán medirán Defensores de Belgrano y Tigre con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación en directo.



Lunes: 20.30 hs. Santamarina vs Villa Dálmine (Nazareno Arasa), 21 hs. Atlético de Rafaela vs Chacarita (Mario Ejarque), Quilmes vs Brown (A) (Julio Barraza), 21.30.hs. Gimnasia Mendoza vs San Martín (T) (Adrián Franklin).



LA ZONA A,

MAÑANA



La fecha de la Zona A se iniciará mañana a las 19.10 con el encuentro en el cual Estudiantes de Buenos Aires será local de Belgrano de Córdoba con Lucas Comesaña como árbitro y televisación en directo.

Domingo: 17 hs. Dep. Morón vs Estudiantes Río Cuarto (Bruno Bocca), 19 hs. Agropecuario vs Brown (PM) (Nelson Sosa). Lunes: 17 hs. Barracas Central vs Nueva Chicago (Carlos Córdoba), 21.10 hs. Platense vs Atlanta (Hernán Mastrángelo), 21.30 hs. Mitre de Santiago del Estero vs Independiente Rivadavia (Luis Lobo Medina), 21.30 hs. San Martín (SJ) vs Alvarado (Yamil Possi). Martes: 21.10 hs. (TV) Temperley vs Ferro (Pablo Giménez).