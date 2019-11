Alberto Garibaldi disertó a sala llena

En el concesionario Ford de nuestra ciudad, sobre la Ruta 34, y con la organización de ETMA, Long Automotores SA y VTI, se llevó a cabo ayer la disertación, ante un gran marco de público, del ingeniero Alberto Garibaldi, quien dio una charla abarcando temas relacionados a la seguridad en la conducción, cuidado y mantenimiento del auto, combustibles, motores y vehículos de nueva generación. ETMA mantiene una estrecha relación con el Ingeniero, ya que tiene el privilegio de contarlo como asesor técnico desde hace ya varios años, participando además en su programa televisivo Autotécnica TV. La autopartista rafaelina, acompañando permanentemente la innovación, ha apoyado proyectos que se expusieron en el "Espacio ETMA" como el auto eléctrico fabricado por la Escuela Técnica de San Vicente, que participará en el Desafío ECO 2019 y también pudieron verse en acción robots que participaron del "Desafío de Robótica 2019", con la presencia de alumnos de escuelas secundarias que fueron protagonistas del encuentro.



PRESTIGIOSO ESPECIALISTA

Garibaldi es un muy prestigioso especialista en temas relacionados con la tecnología y la seguridad de los automóviles.

Es Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional y posee una extensa trayectoria en la industria automotriz, local e internacional como Ingeniero de Diseño, R+D, Gerenciales y Competición.

Actualmente es director de una Consultora Técnica especializada en la evaluación y desarrollo de motores alternativos de combustión interna; desarrollo y evaluación de combustibles convencionales y alternativos, y evaluación de vehículos. También es autor de software dedicado en simulación, desarrollo de componentes y para el análisis, seguimiento, evaluación de resultados de ensayos sobre vehículos y en bancos de pruebas.

Además, es autor y expositor en disertaciones, seminarios técnicos para universidades, organizaciones educativas, empresas especializadas locales y de países de Latinoamérica.

Más de 50.000 personas han asistido a sus disertaciones. 40 años ejerciendo la docencia técnica y universitaria en Termodinámica, Máquinas Térmicas, Desarrollo de vehículos y motores, Ensayos de Motores en la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires) y el INET (Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica), entre otros.

Expositor ante Simposios Nacionales e Internacionales e investigador sobre temas energéticos, de combustión y combustibles, combustibles alternativos, de diseño, actualización, conversión y desarrollo de motores de nueva generación, alta performance y de diseño vehicular en general. Es autor de software, videos y publicaciones sobre dichos temas y columnista técnico en publicaciones especializadas. En el mundo de los medios de comunicación es conocido como conductor y guionista de Autotécnica TV dedicado a la tecnología y avances de la industria automotriz. Se emite por cable llegando a todos los países y estados de habla hispana.

En su rica exposición, entre algunos temas importantes que abordó, comentó que “el mundo se está dividiendo rápidamente entre quienes deciden tomar conocimientos y quienes no. Apuesto a muerte en el conocimiento en la medida que avancemos en todas las disciplinas. Y cuando nuestra formidable juventud tome en la vida conocimientos, no nos para nadie, y lo digo como docente de muchos años. Estoy orgullosamente involucrado en proyectos con gente joven y son ellos los que me enseñan a mi”.



LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

“Llamarlo automotriz empieza a ser obsoleto, porque ahora empezamos a hablar de movilidad y de cómo se van a mover las cosas en el futuro, desde un monopatín hasta un camión. Hay una película que se estrenó hace muy poco con un auto que amo y que cambió la industria del automovilismo, el Ford GT. Se llama “Ford v. Ferrari”, que aún no la pude ver y que narra las victorias más históricas del fabricante Ford, cansado de perder con Ferrari. Hace pocos días, en el salón del automovilismo de Los Angeles, se presentó un Mustang, que no tiene la forma clásica de un deportivo sino más bien de un utilitario de usos múltiples, tiene una característica muy especial, y que es absolutamente eléctrico. Y tiene algunas performances interesantes, como por ejemplo que tiene 460 caballos eléctricos, una autonomía de 450 kilómetros, 0 a 100 km/h en 3 segundos, y esto ya no es una fantasía, sino una realidad, ya que se va a empezar a comercializar el año que viene. Y quiero hablar de algo que ya está aquí y ahora, aunque no se sabe cuánto va a demorar en llegar a la Argentina. Por el caño de escape no sale nada, porque no tiene caño de escape, con lo cual tiene 0 contaminación. Ha habido un cambio en el concepto de los automóviles, y esto sucedió en los últimos 15 años. Y las herramientas que llevaron a ese cambio se basan en 3 pilares. Uno es la información, ya que ahora los tableros están llenos de luces. Y la forma de procesar esa información que tienen los vehículos es fantástica, ya que son capaces de hacer un montón de cosas solos que a veces hasta se tornan molestas, y muchas de ellas sin control humano. El segundo factor es la calidad de los componentes de los vehículos, que es impresionante como avanza. Antes, un motor de una estanciera, por ejemplo, duraba un montón a 80 km/h. Y hoy, un ato a esa velocidad en una ruta es un obstáculo. Y eso pasó en un siglo, sino en mucho menos. Sistemas que eran impensables, como el airbag, control de estabilidad y que estaban incluidos en vehículos de alta gama, hoy por obligación lo tienen que tener todos los vehículos. El avance deportivo es cada vez más exponencial, son cada vez más rápidos, así que la calidad es sumamente importante. Y en tercer lugar, es el que quizás más nos va a importar, que es la incorporación de nuevos recursos energéticos. En el último siglo y monedas, eso se transformó en algo que invirtió la ecuación, ya que ahora, de ser una costumbre, la de quemar cosas, pasó a ser un peligro, por por ejemplo los combustibles líquidos, algo fantástico para el movimiento de la humanidad. Después llegó la cantidad, y hoy en día es alarmante, porque la cantidad de vehículos que funcionan con motores de combustión interna es alarmante, por lo que consumen porque se trata de un recurso que no es renobable, por la cantidad que siente el consumo y por lo que contamina lo que va saliendo del escape, algo que hay que lograr de neutralizar. Nos guste o no, estamos causando un daño ambiental que puede llegar a ser peligroso. Por eso hay que empezar a pensar en otra fase energética, y la más simple, por ahora, como costo es la energía eléctrica. Igualmente, hay combustibles que son poco contaminastes, como el GNC, el GNL, GNP, el biodiesel, los híbridos, los vehículos enchufables”.



LA EFICIENCIA

“¿Cuánto provecho le sacamos a la combustión? Mientras se generan los gases, como el monóxido de carbono, y el calor también quedan algunos combustibles mal quemados y que los respiramos libremente. También, en los motores diesel, está lo que se le llama el particulado, que elegantemente sería el humo, y que es muy peligroso, sobre todo para el cerebro. Se está desarrollando toda una tecnología para eliminar todo eso. También está el óxido de azufre, que es lo que lubrica el gasoil. Así que hubo que reemplazar el azufre con un lubricante natural, el biodiesel, porque es el único que no contamina y se lo utiliza como luricante también. Tenemos un cóctel de contaminación bastante interesante, y ahora la pregunta del millón es la relación costo-beneficio. Un motor común puede llegar a utilizar un 35% de cada litro de nafta para poder mover el vehículo, en el mejor de los casos, y dos tercios se los utiliza para calentar el universo. Hace más de un siglo que estamos utilizando esto, pero existe un motor más efectivo, que es el diesel, que en el recontra mejor de los casos, puede dar un 45%, entonces puedo decir libremente que la mitad del tanque lleno de combustible lo utilizo para tirar. Energéticamente hablando, es una basura y si eso lo traslado a todo un siglo, imagínense la cantidad gigantesca de energía que hemos estado desperdiciando y las porquerías que estamos tirando al aire. Es dramático pero real”.