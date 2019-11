Macri defendió su gestión, pero no pudo evitar críticas

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente saliente Mauricio Macri aseguró ayer que la Argentina se encuentra en "un camino de crecimiento sostenido", pero reconoció que el país enfrentó "dificultades que aún quedan por resolver en una nueva etapa".

"Hoy siento que estamos mejor parados de cara al futuro porque los apoyamos sobre los cimientos que nuestro país necesita para crecer de manera sostenida y empezar a resolver los problemas que nos ponen trabas en nuestro camino durante décadas", enfatizó el jefe de Estado en el marco de la 25ª conferencia industrial de la UIA en Parque Norte.

Durante su discurso frente a los empresarios, Macri les agradeció por "haber puesto el hombro y haber hecho su parte", y resaltó: "Logramos muchos avances en los últimos cuatro años pero también tuvimos dificultades que aún quedan por resolver en una nueva etapa".

En ese marco, Macri lamentó no haber logrado "modernizar las relaciones laborales" durante su gestión, y ponderó: "En el último año y medio dialogamos como nunca entre el gobierno, las empresas y los gremios sobre la necesidad de modernizar las relaciones laborales. No lo logramos concretar pero hay que seguir dialogando porque es un tema central".

En otro tramo de su exposición, el Presidente aseguró que se alcanzó "el equilibrio comercial", y pronosticó que "si seguimos por el mismo camino, el año que viene vamos a tener superávit". "Crecimos en muchos aspectos. Nos hubiese gustado contar con más tiempo para ver los frutos de todo el esfuerzo. Todas las mejoras y avances que logramos fueron gracias al esfuerzo de todos los argentinos, en especial la clase media", expresó.

Al referirse a la política energética, consideró: "Tenemos que seguir mejorando nuestro sistema energético, como lo hicimos desde el primer día. Hay que seguir apostando a Vaca Muerta, que también reactivó un sector clave de la industria".

Además, consideró que "hay que seguir trabajando para lograr el equilibrio fiscal y avanzar en un esquema macroeconómico sostenible". "Tuvimos que tomar unas decisiones difíciles, que nos costaron y nos dolieron. Pero siempre lo hicimos convencidos de que estábamos apostando a un camino de desarrollo sostenido", consideró el presidente saliente.

Por último, resaltó que se saneó el vínculo con el mundo y que se cerró un acuerdo "histórico" con la Unión Europea, y remarcó: "Mejoramos nuestro vínculo con el mundo y firmamos un acuerdo histórico con la Unión Europea. Es una hoja de ruta para profundizar este compromiso con la productividad y la competitividad".

"Vamos a dejar al estado nacional con un déficit menor al 20% que recibimos. Les deseo lo mejor para esta próxima etapa. Si queremos que cada vez más argentinos tengan en la industria la posibilidad de salir adelante tenemos que seguir debatiendo ideas, generando consensos amplios", concluyó.

Frente a Macri, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, afirmó que están "finalizando un año difícil" para el sector, y estimó que a lo largo de esta gestión de Gobierno la actividad manufacturera perdió alrededor del 17% y unos 150 mil puestos de trabajo. "Estamos finalizando un año difícil luego de otro que fue muy complejo. Nuestro país está en un momento bisagra. La industria sufre particularmente este presente", enfatizó Acevedo durante su discurso de cierre de la 25ª conferencia industrial de la UIA en Parque Norte.

En ese marco, el titular de la UIA destacó que "en la Argentina existe una convicción sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo profundo, estructural y de largo plazo", pero indicó que desde el sector que representa "no" lograron "consensuar aún el contenido específico de ese acuerdo".



DESCONTENTO

Y DESINTERES

Macri brindó su último discurso ante la UIA en medio de un clima de descontento y desinterés. "¿De qué país habla?, ¿con qué cara vino a hablarnos?", fueron algunas de las frases que una cronista de NA escuchó por parte de algunos de los empresarios presentes en la 25ª conferencia industrial de la UIA en Parque Norte, quienes no mostraron mayor interés en las palabras de Macri.

Ante un salón con la mitad de la capacidad total, el jefe de estado enumeró las principales gestiones de su gobierno sin levantar el tono de voz y poca gesticulación, a diferencia de sus últimos discursos de campaña.

Durante su exposición, que duró 12 minutos y se mantuvo en tono protocolar, el Presidente no cosechó festejos por parte de los presentes, quienes sólo lo aplaudieron durante su ingreso y salida del salón ubicado en Parque Norte.

Si bien parecía algo incómodo con la exposición de Acevedo, quien presentó un escenario de crisis en el sector, el equipo de Macri indicó a los periodistas que el mandatario se encontraba "cansado".

Entre los ministros de Cambiemos que asistieron al cierre de la conferencia para escuchar al mandatario nacional se encontraron el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

Con un auditorio en silencio y empresarios que se iban del lugar durante el final de su oratoria, el Presidente les deseó "lo mejor para la próxima etapa".