"Vamos a pagar la deuda cuando hayamos crecido, exportado y generado dólares"

BUENOS AIRES, 29 (NA). - En la conferencia industrial de la UIA, el presidente electo, Alberto Fernández, aseguró ayer que su intención cuando asuma no es "dejar de pagar ni hacerle quitas a nadie", aunque consideró que el país comenzará a saldar deudas cuando "haya crecido, exportado y generado dólares" para hacerlo.

En su discurso, Fernández hizo referencia al mundo financiero y dijo que "los bancos dejaron de ser bancos, los obligaron a ser otra cosa". Al respecto, expresó su deseo para que "bancos y banqueros trabajen de tal, que tomen ahorro público y presten a tasas razonables, porque hay que revivir el consumo también".

El futuro mandatario aprovechó la conferencia industrial para volver a hablar de la deuda y las diversas posibilidades que se manejan en el mercado en cuanto a quitas y extensiones de plazo. "Sé que esta deuda la tomó un gobierno democrático y el resto del mundo no tiene la culpa de lo que elegimos los argentinos", expresó el futuro mandatario ante un nutrido auditorio de industriales y dirigentes del sector financiero y de servicios.

No obstante, Fernández prometió que "esta vez, esa deuda no la van a pagar otra vez los que menos tienen, ni los que producen, ni los que dan empleo".

"No vamos a dejar que las obligaciones externas, que son muchas y que han sido acordadas de un modo delirante porque pidieron mucha plata a pagar muy rápidamente, se lleve puesta a la industria y al trabajo, y que genere más pobreza y desocupación", remarcó.

En esa línea, subrayó: "Vamos a pagar el día que hayamos crecido más, producido más, y hayamos conseguido los dólares para pagar nuestras deudas".

Durante esta semana, Fernández realizó declaraciones periodísticas en las que reveló que no pedirá al Fondo Monetario Internacional que continúe con los desembolsos del préstamo stand by, ya que restan alrededor de 11 mil millones de dólares. Sólo durante 2020, la Argentina debe cubrir vencimientos por 50 mil millones de dólares, gran parte en la primera mitad del año.

Alberto Fernández arribó al predio acompañado por Matías Kulfas, probable ministro de Producción; Paula Español, candidata firme a la secretaria de Comercio Exterior; y Fernando Peirano, especialista en áreas de Ciencia y Técnica.



BOLSONARO

Fernández destacó que vio "con alegría" que el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, haya propuesto "tener un vínculo pragmático para el Mercosur". "Vi con alegría que el presidente de Brasil propuso tener un vínculo pragmático para el Mercosur", sostuvo el futuro mandatario.

En el predio porteño de Parque Norte, el líder del Frente de Todos disertó en la edición número 25 de la Conferencia Industrial, tras la presentación del titular de la entidad fabril, Miguel Acevedo, quien en las últimas semanas dialogó con sus pares de Brasil para intentar acercar posiciones entre ambos dirigentes regionales.

De esta manera, Fernández busca aflojar tensiones con el jefe de Estado brasileño, una relación que no empezó nada bien a raíz de las hostilidades que ambos se dedicaron fruto de las diferencias ideológicas. "Es lo que tenemos que hacer, porque el Mercosur va a superar a Bolsonaro y a Alberto Fernández", destacó el dirigente peronista.

En ese sentido, el futuro jefe de Estado subrayó que el bloque comercial regional es necesario para "construir un mercado común que permita afrontar el desafío de la globalización con otra fuerza".



HERENCIA

Por otra parte, Fernández cuestionó al mandatario saliente, Mauricio Macri, al afirmar que no sabe "cuáles son las bases sólidas que dejan" tras cuatro años de gestión y remarcó que él siente que camina "en un pantano". "Fueron cuatro años de especulación financiera. Era mejor apostar a un bono, a las Lebacs y Leliqs que invertir, producir y dar trabajo. En el mundo de los especuladores ganan muy pocos y pierden los mejores, los que arriesgan y los que trabajan. Esa es la peor sociedad, porque premia a los que especulan", sostuvo el futuro mandatario.

Frente a los industriales, el líder del Frente de Todos arremetió contra el actual jefe de Estado, quien suele destacar que deja "bases sólidas" para el próximo Gobierno. "No sé cuáles son las bases sólidas que nos dejan, yo siento que camino en un pantano. Ni los bancos salieron favorecidos, porque los obligaron a ser otra cosa", remarcó.

Ante un gran número de empresarios que lo escucharon con atención y aplaudieron varios de sus conceptos, Alberto Fernández afirmó que "los argentinos tienen esperanzas porque están seguros de que después del 10 de diciembre va a venir algo mejor". "Y tienen razón. Vamos a hacer todo lo contrario a lo que está pasando: no vamos a premiar a los que especulan, vamos a ayudar a los que producen, nos vamos a preocupar por los que trabajan, vamos a poner en marcha a la economía una vez más. Ése es el desafío que tenemos", añadió.

En ese marco, el futuro Presidente ratificó su intención de forjar un acuerdo multisectorial para salir de la crisis "entre todos, en una mesa común, firmando un contrato social". "Estoy renunciando a mi capacidad de decidir solo y quiero que lo hagamos todos. No alcanza un Presidente ni una vicepresidenta, ni un montón de diputados y senadores: hace falta el compromiso social de todos y cada uno", indicó.

"¿Cuánto tiempo más van a pensar que el ajuste es la solución de las sociedades? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir creyendo que esta sociedad se arregla tirando por la ventana a 10 o 20 millones de personas? No dejemos que la gente salga a la calle a decir `no damos más´: abracemos a todos los argentinos que la están pasando mal y hay que hacerlos parte de la sociedad que queremos construir", concluyó.