“Gracias a Dios los tiros no salieron sino no la contaba” Policiales 29 de noviembre de 2019 Redacción Por En la víspera, la periodista Soledad Salusso entrevistó al comerciante de barrio Villa del Parque a quien le gatillaron varias veces y las balas no salieron, tanto a él como a su empleada. El desprecio por la vida ajena no termina de sorprender.

Tal como informara este Diario en la víspera, un grave hecho de robo acompañado de una inusitada violencia se produjo a las 19:00 del martes en el barrio Villa del Parque, más precisamente en la intersección de calles Aguado y Paul Harris donde existe un comercio del rubro almacén, cuando dos delincuentes presuntamente menores de edad –se decía de entre 16 y 17 años-, ingresaron al local señalado para perpetrar un robo a mano armada.

Merced al aporte de la periodista Soledad Salusso que compartió con este Diario la grabación de su nota al damnificado, se pudo conocer de la propia boca de la víctima –Martín Bergesse- lo vivido en esos desesperantes minutos.

Sobre todo el hecho de que los malvivientes habrían gatillado sus armas al menos dos veces contra una empleada y otras dos a Bergesse pero los tiros no salieron.

Si bien no había datos certeros sobre el monto del botín obtenido por los malvivientes, se llevaron $ 1000 en efectivo que el comerciante tenía en el bolsillo y lo que resguardaba luego la caja registradora del negocio.



RELATO EN

PRIMERA PERSONA

Esto es una síntesis de lo narrado a Salusso por el comerciante Martín Bergesse.

“Alrededor de las 7 de la tarde entraron dos personas armadas al negocio, al grito de ‘esto es un robo, quédense quietos’. Yo estaba con una amiga y hacía minutos que habíamos entrado al negocio”, dijo la víctima de este hecho.

Siguiendo con el relato, señaló: “[los muchachos] ya habían pasado tres veces o más observando y dando la vuelta a la cuadra, y un vecino me dijo que tenga cuidado con esos dos ‘rateros’”.

“Lamentablemente –siguió- entraron al negocio, yo no alcancé a cerrar la puerta, los dos estaban armados, uno con el arma en la cintura y otro con la escopeta apuntándonos directamente. Me pidieron plata y les di lo que tenía en el bolsillo, dos billetes de $500”.

Y aquí lo peor: “En ese instante escuché que le gatilló dos veces en la cara a la chica, mientras le pedía el celular. Mientras tanto yo les ponía el dinero de la caja en una bolsita y me exigían que les de el celular mío que no lo tenía encima. En ese momento me pone el arma en el pecho y me gatilla dos veces a mi también”. “Gracias a Dios –indicó- los tiros no salieron sino ni yo ni ella lo estaríamos contando acá”.

“Al final –continuó- se llevaron toda la plata que había y la empleada entró en pánico, a los gritos y llorando desesperada. Lo que pasa es que uno de ellos antes de irse cargaba el arma con las balas delante de ella”.

“Por último se fueron corriendo hacia el Oeste a calle Echeverría. Sabemos quienes son, todos los vecinos los vimos, y se lo dijimos a la Policía, pero creo que no fueron a buscarlos. Uno vive en el Villa Podio y el otro en el 2 de Abril”, apuntó.

El vecino concluyó diciendo que hace apenas 9 meses que abrieron la despensa, y que es la primera vez que les pasa algo así. Aunque sabían que podía pasar y por eso lo estaban “esperando” de un momento a otro: “Al gatillarme fue una tentativa de homicidio”, concluyó Bergesse.



ROBARON UN CAMIÓN

DE TRANSPORTE

En la jornada de ayer, entre las localidades bonaerenses de Escobar y Benavidez, según trascendidos extraoficiales, un camión de transporte de una empresa rafaelina, habría sido blanco de un hecho delictivo.

Según la especie circulante en el portal de Radio LT28, los tripulantes del camión fueron abordados por una camioneta blanca, cuyos ocupantes les secuestraron el camión y dejaron a los conductores abandonados en la ruta. Estos se encontrarían en buen estado de salud. Los empleados que conducían el vehículo según la fuente citada sería un hombre llamado Hipólito Corbalán y su hijo.



AUTO ROBADO

EN ATALIVA

Un automóvil denunciado como sustraído fue hallado en la localidad de Galisteo.

Personal policial del Destacamento N° 1, se hizo presente en Ruta Provincial N° 62S km 80 donde se hallaba un automóvil Ford Ka en aparente estado de abandono, de similares características al

denunciado como sustraído en la localidad de Ataliva.

Se procedió al formal secuestro del vehículo siendo trasladado a sede policial de la Subcomisaria N° 2 de Ataliva, donde finalizados los requisitos legales se hizo entrega a su legítima propietaria.



PEDIDO DE PARADERO

Se solicita a la comunidad su colaboración para dar con el paradero de Cristian Francisco

Andrés de 20 años de edad.

El mismo es de contextura delgada, mide 2.05 metros de altura, tez blanca, ojos color celeste y cabello corto y rubio. Cualquier novedad comunicarse con la Comisaría N° 3 de Sunchales (03493-452911) al 911, o la dependencia policial más cercana.