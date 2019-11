Lo denunció por amenazas de muerte Policiales 29 de noviembre de 2019 Redacción Por VIOLENCIA DE GENERO: ES SU EXPAREJA

Una vecina de 34 años, cuyas iniciales son MDF, dio cuenta en sede policial de la Comisaría N° 2 que el 3 de julio último, realizó una denuncia contra su expareja OF -con quien tienen 4 hijas menores en común-, por amenazas y solicitó una prohibición de acercamiento.

El Juzgado de Familia le otorgó la restricción por el lapso de 90 días, por lo que la misma ya está vencida. Por tal motivo se volvió a presentar en sede policial con el fin de radicar una nueva denuncia, ya que OF sigue yendo a su casa a amenazarla.

La mujer relató que el jueves último fue a su casa y que tras un intercambio de palabras se levantó la remera exhibiendo en la cintura un arma de fuego color negro tipo pistola, diciéndole que la iba a matar, retirándose luego del lugar.

Ante la amenaza de muerte el personal policial dialogó con el fiscal Gustavo Bumaguin, quien solicitó al juez de IPP Dr. Osvaldo Carlos una autorización de allanamiento en el domicilio de OF con el fin de incautar el arma de fuego de mano y proceder a la detención comunicada del nombrado sujeto.

Asi ocurrió y a pesar de dar resultados negativos la búsqueda del arma de fuego, fue aprehendido el morador de la vivienda, OF, quien quedó alojado en instalaciones de la Alcaidía local.



MENOR CON

UNA “TUMBERA”

Siendo las 22.15 de la víspera, Gendarmería Nacional tomó intervención en un hecho sobre el cual informó más tarde a la Policía.

En momentos en que los gendarmes se encontraban realizando patrullajes en Barrio Los Nogales, transitando por calle Chacabuco, al llegar a la intersección con Ciudad de Sunchales, observaron a un individuo quien se encontraba apoyado en un pilar de cemento y al percatarse del vehículo de Gendarmería arrojó un elemento a unos arbustos que se encontraban cerca de sus pies.

Así, entre los arbustos, se halló un caño envuelto con cinta aisladora, el cual llevaba alojado en su interior un cartucho calibre 22, tratándose de un arma de fabricación casera o “tumbera”.

Se tomó comunicación con el Juzgado de Menores, que dispuso que se secuestre el artefacto encontrado para que sea verificado por personal de PDI, y que el menor sea reintegrado a sus progenitores.



ACCIDENTE DE TRANSITO

Una motocicleta Appia 150 c.c. guiada por un hombre de 54 años y un automóvil Renault Clío Mío conducido por un hombre de 38, colisionaron en el cruce de calles B. López y Bartolo Manera.

A raíz del accidente el conductor del vehículo de menor porte resultó con

lesiones graves. Asistieron al lugar personal del servicio de emergencias 107 y de la Subcomisaria N° 1.