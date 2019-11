Roberto Mirabella: "Vamos a seguir cuidando a la Provincia de Santa Fe"

En una emotiva ceremonia que se llevó a cabo en el recinto de la cámara alta, Roberto Mirabella juró como Senador Nacional por la Provincia de Santa Fe en reemplazo del gobernador electo Omar Perotti. Fue en el marco de la sesión en la que se les tomó juramento a los 24 representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Salta, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

"Nuestra intención es continuar con la impronta que marcó Omar Perotti. Seguiremos defendiendo los intereses de la provincia con el mismo esfuerzo que lo vino haciendo él. Vamos a seguir cuidando a Santa Fe", expresó Mirabella tras la jura.

El exdiputado provincial que ingresa al Senado hasta concluir el mandato correspondiente a Omar Perotti en diciembre de 2021 sostuvo que el gobernador electo "encabeza un proyecto que pudo unir en la diversidad a muchos sectores diferentes tanto del peronismo como de otros sectores político-partidario".

"Perotti reúne muchas cualidades que los santafesinos estaban buscando. Perotti es un dirigente que tiene mucha capacidad, mucha experiencia, un dirigente innovador y que se ha formado desde la experiencia como intendente, ministro, legislador nacional", agregó.

Acompañado por su esposa Rosana y sus hijos Santino y Catalina, Mirabella prestó juramento en una sesión en la que su amigo y ahora ex senador, Omar Perotti, se mostró muy sonriente y recibió el saludo de sus pares en lo que fue una despedida, ya que el próximo 11 de diciembre asumirá como gobernador de Santa Fe.



UNA SESIÓN ATÍPICA

Los 24 senadores nacionales electos en octubre pasado prestaron juramento ayer ante la Cámara alta, donde además se eligió como nueva presidenta provisional a partir del 10 de diciembre a la santiagueña Claudia Ledesma en el marco de una sesión afectada por un corte de luz.

Los desperfectos afectaron el sistema de votación electrónica y por momentos también el sonido, pero pasada una hora del inicio previsto la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, tuvo que dar curso a la sesión y poco después advirtió que tendrían poco tiempo para hacer todo.

Tras la aprobación del pedido de licencia del tucumano José Alperovich, Michetti les tomó juramento a Jorge Taiana por la provincia de Buenos Aires y a Roberto Mirabella por Santa Fe, quienes reemplazarán a partir del 10 de diciembre a Cristina Kirchner, que asumirá como vicepresidenta, y a Omar Perotti, electo gobernador santafesino.

A continuación juraron los 24 senadores electos el pasado 27 de octubre por la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio) y Mariano Recalde (Frente de Todos) juraron por la Ciudad, mientras que por Chaco lo hicieron la reelecta María Inés Pilatti, Antonio Rodas (Frente de Todos) y Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio).

Por Entre Ríos juraron Alfredo de Ángeli, Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio) y Edgardo Kueider (Frente de Todos) y en representación de Neuquén lo hicieron Oscar Parrilli, Blanca Sapag (Frente de Todos) y Lucila Crexell (Juntos por el Cambio).

Luego llegó el turno de los electos por Río Negro, Martín Doñate, Silvina García Larraburu (Frente de Todos) y Alberto Weretilneck (Somos Río Negro), seguidos por los representantes de Salta Sergio "Oso" Leavy, Nora Giménez (Frente de Todos) y Juan Carlos Romero.

Finalmente, por Santiago del Estero juró Claudia Ledesma, José Neder (Frente Cívico) y Gerardo Montenegro (Frente de Todos) y por Tierra del Fuego Matías Rodríguez, María Eugenia Duré (Frente de Todos) y Pablo Blanco (Juntos por el Cambio).

Ledesma, ex gobernadora de Santiago del Estero y esposa del mandatario provincial actual, Gerardo Zamora, juró por segunda vez tras ser elegida como presidenta provisional, el segundo peldaño en la línea de sucesión que reemplaza a la vicepresidenta cuando no puede presidir las sesiones.

Tras proponerla formalmente para el cargo, el jefe del flamante bloque del Frente de Todos, José Mayans, destacó a Ledesma una "persona de experiencia, que ha sido diputada nacional y gobernadora con gran respaldo popular".

Al momento de elegir al vicepresidente del Senado, cargo que le corresponderá al interbloque de Juntos por el Cambio, el jefe de esa bancada, Luis Naidenoff, pidió dejar el puesto "en reserva" hasta una próxima sesión, así como la vicepresidencia segunda.

En principio, esa vacancia se debe a una falta de acuerdo en la futura bancada opositora, particularmente puertas adentro del bloque de la UCR, aunque el reglamento no obliga a cubrir ese cargo a esta altura del año, sino que en este caso se adelantó el trámite por haber cambio de gobierno.

El Frente de Todos también designó al misionero Maurice Closs como vicepresidente primero; a la ex diputada nacional por La Pampa María Luz Alonso como secretaria Administrativa y al neuquino Marcelo Fuentes (que terminará su mandato como senador en diciembre) como secretario Parlamentario. La prosecretaría Administrativa también fue para el peronismo, que eligió a Mariano Cabral.



GOBERNADORES

La jura de los nuevos senadores y autoridades de la Cámara alta contó con la participación de algunos de los gobernadores que tendrán a sus alfiles en el recinto, además de dirigentes nacionales.

A la sesión asistieron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el presidente del PJ, José Luis Gioja, y los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Formosa, Gildo Insfrán, y de Río Negro, Arabela Carreras.

Los dirigentes permanecieron de pie, ubicados debajo del estrado de la Presidencia y de frente al hemiciclo, y casi todos ellos intercambiaron saludos con los senadores electos y funcionarios que pasaron al frente para jurar.

Las presencias de Insfrán y Zamora tienen una fuerte connotación política: el formoseño asistió al debut de su leal colaborador José Mayans como presidente del bloque peronista mientras que el santiagueño acompañó a su esposa, Claudia Ledesma Abdala, en su doble jura como senadora y presidenta provisional de la Cámara.

Ambas designaciones fueron clave para la unificación de los bloques kirchnerista, justicialista y provinciales independientes en una sola bancada y leídos como un gesto de los líderes del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, hacia el sector el "peronismo territorial", como se conoce al sector de los gobernadores del PJ.