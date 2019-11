Presupuesto provincial ya está en Diputados

La Cámara de Diputados de la Provincia dio ayer ingreso al Presupuesto 2020 que llega con la media sanción de Senadores efectuada la semana pasada en un tratamiento express. Si bien hubo un pedido del diputado Julián Galdeano (UCR-FPCS) para darle preferencia de tratamiento para la próxima sesión, el mismo no prosperó, ya que el diputado Luis Daniel Rubeo (BJ), alegó que “a favor de los consensos” debía acordarse en el seno de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Precisamente desde ayer por la tarde esta comisión comenzó a sesionar, lo que continuará hoy por la mañana. Como la oposición no le dio preferencia para hoy, debería ser tratado sobre tablas y en ese sentido, el oficialismo tendría que esmerarse en conseguir los 34 votos necesarios. Sino, pasa directamente a la sesión de mañana viernes, donde con mayoría simple, la media sanción que vino de Senadores sale.

Ahora bien, ayer por la tarde hubo reuniones en Diputados y Senadores con Rubén Michlig, uno de los hombres del Omar Perotti, para consensuar modificaciones del Presupuesto que quiere el gobernador electo. Así las cosas, una posible hoja de ruta para esta iniciativa es que los peronistas acepten dar quórum y los dos tercios en Diputados para que el proyecto se apruebe hoy con esas modificaciones consensuadas y luego sea girado a la Cámara de Senadores que va a sesionar esta tarde y estaría esperando para convalidar los cambios.

Una vez que Senadores apruebe las modificaciones, habrá Ley de Presupuesto 2020 como quisiera Perotti. Sin embargo, si no hay quorum, pasa para el viernes y el gobernador electo perderá los cambios que pretende incorporar a la iniciativa. De todos modos, las conversaciones estarían avanzadas y Michlig negocia contrarreloj para lograr el Presupuesto para el primer año de gestión del gobernador rafaelino. Si finalmente lo logra, entonces en apenas 48 horas se habría consensuado una ley que no se logró hacer durante tres improductivos meses.



¿ALBERTO FERNANDEZ

CON PEROTTI?

La discusión sobre el traspaso de mando en Santa Fe continúa sumando capítulos y misterios. Es que, a tan sólo 15 días de la ceremonia, aún no se sabe si el gobernador saliente Miguel Lifschitz hará entrega de los atributos de mando a su sucesor Omar Perotti y, de ser así, dónde se realizaría.

A tal punto llegan las dudas y las discusiones que hasta se baraja la posibilidad de que sea Alberto Fernández quien encabece el traspaso en el acto político previsto para el 11 de diciembre a las 19 en la explanada de la Casa Gris.

Según informa el medio LT10 de Santa Fe, el propio Perotti estaría a favor de que fuera Fernández quien le entregue los atributos en caso de que Lifschitz decida no hacerlo bajo las condiciones pretendidas por el PJ, esto es, expuesto en un acto político-partidario de militantes apoyando al mandatario entrante.

Todo indica que Alberto Fernández asumirá sus funciones en la Casa Rosada el 10 de diciembre y, al día siguiente viajará a Santa Fe para acompañar a Perotti en el acto de asunción en horas de la tarde.



PASO A PASO, EL TRASPASO

El dirigente rafaelino jurará como gobernador el miércoles 11 de diciembre a las 11 ante la Asamblea Legislativa en el Parlamento santafesino. A partir de ahí se abren las dudas: si Lifschitz le entrega los atributos de mando inmediatamente después de esa ceremonia (ya sea en la Legislatura o en el Salón Blanco de la Casa Gris) o bien acepta el planteo del PJ santafesino de hacerlo en el acto militante de las 19 en la explanada de la Casa de Gobierno o -el peor de los escenarios- que no entregue el bastón de mando y la banda, ya que el traspaso de gobierno no sería una cuestión legal (para ese entonces Perotti ya habría jurado como gobernador) sino más bien de usos y costumbres que lo eximiría de tal ceremonia.

Las discusiones, idas y vueltas seguían esta semana aunque hasta el momento no hay humo blanco entre socialistas y peronistas.