MENSAJEROS DE PAZ, AMOR Y PROSPERIDAD

Por Ing. Agrónoma María Paula Berta



Infaltables, quién no soñó con armar un arbolito de Navidad pero de verdad, y que además tenga vida, que participe de nuestras tristezas y alegrías a lo largo de todo el año. Y que esa noche tan especial del 24 de diciembre nos una debajo de sus ramas o alrededor de el, y todos juntos disfrutemos del regalo que es tenerse los unos a los otros.

Si optamos por uno natural, te cuento que se los encuentra en todos los tamaños y, bien cuidados, brindan su belleza por siempre. Eso sí, antes de comprarlos hay que considerar en que condiciones adecuadas puede crecer:



LAS ESPECIES:

Está relacionado con los pinos, plantas coníferas. Las que se consiguen y pueden adaptar son las siguientes:

*ABETOS Y PICEAS: muy buscados por sus armoniosas formas. Ambas especies son casi idénticas, la única diferencia es que las acículas de loa abetos son cilíndricas, mientras que las de las piceas son achatadas. Existen diferentes colores: verde oscuro, grisáceo y azulado. Su precio suele ser más elevado que el de las otras especies, porque su crecimiento es bastante lento. Tienen un tronco central y ramificaciones hacia los costados, por lo cual es muy fácil adornarlos.

*CEDRO Y ATLANTICO GLAUCO: a los primeros también se los conoce con el nombre de cedro llorón. Al igual que los anteriores poseen un tronco central grueso, ramas hacia los laterales y acículas bastante largas en forma de aguja. Son frondosos y de crecimiento veloz (desde 330 hasta 40 cm. en un año). Hay verdes oscuros, claros y grises. En cuanto al Atlántico, no es demasiado tupido y cuenta con un llamativo color azul grisáceo.

*CHAMAECYPARIS LAWSONIANA: son muy resistente aunque no lo parezcan debido a su textura suave. Además despiden un sutil perfume. Se los encuentra en diferentes tonos de verde, desde los más grises hasta los más oscuros. De todas las especies es la que mejor se adapta a una maceta, porque su crecimiento es lento y suelen ser bastante pequeños en comparación con los otros.

*LAMBERTIANA: llamativa por su color verde amarillento. Sus ramas aunque frondosas resultan débiles.

*CUPRESSUS LEMON: de tamaño pequeño. Sirve para decorar por su color verde, casi fosforescente. Tiene un exquisito aroma a limón.

*EUGENIA: también este año encontré en los viveros unas bellísimas Eugenias podadas como forma de pino que me parecieron espectaculares para armar el arbolito.



COMO SE CUIDAN.

Todas son plantas de exterior, pero pueden llegar a resistir un mes en el interior. Es indispensable que reciban a diario todo el sol posible y que no se prolongue su estancia dentro de la casa.

Se recomienda ubicar los abetos en una zona de media sombra, en la que estén expuestos unas 6 h. a los rayos solares.

Es importante que la cantidad de agua sea la correcta, ya que no es igual en todos los casos, porque depende de la capacidad de absorción de la tierra y las condiciones climáticas del lugar.



LA SALUD.

Pueden contraer hongos. Se combate con productos fungicidas los que se diluyen en agua y se pulveriza las hojas. Al igual que un tratamiento médico debe aplicarse al menos una vez por semana durante un mes.



CONSEJOS UTILES:

* Son ejemplares de exterior en las macetas pueden sobrevivir siempre que se las cambie, cada uno o dos años, a otras más grandes y profundas.

* Si se ubican en el interior debe ser un lugar donde haya sol de manera permanente, procure sacarlas al aire libre durante el día.

* Las coníferas no se podan.

* Es necesario fertilizarlas regularmente.

* Al comprarlas hay que fijarse que no tengan demasiadas hojas y ramas marrones.

* Se debe observar que estén bien hidratadas y posean brotes nuevos tiernos y sanos.

* Cuando terminen las fiestas hay que comenzar la tarea de recuperación. En primer lugar se retiran todos los adornos, luego si estuvo en el interior se lleva el arbolito al exterior. Conviene trasplantarlo a una maceta más grande, con tierra con resaca, por ultimo se lo fertiliza.



DECORACION.

* Lo ideal es que los adornos no sean pesados.

* Los objetos pesados y grandes van abajo, los chicos arriba.

* Las luces se colocan desde abajo hacia arriba y hay que tratar de ocultar los cables en el tronco central. No las utilice en cantidades excesivas, pueden quemar la planta.

* Conviene que la decoración se base en una paleta de dos colores, en varias tonalidades. Por lo menos eso es lo que a mi me gusta… pero como dicen los sabios: SOBRE GUSTOS NO HAY NADA ESCRITO.



A ELEGIR YA SU ARBOLITO ANTES DE QUE SE ACABEN.

Además ya les quiero hacer una invitación a mis seguidores para que se reserven el fin de semana del 7 y 8 de diciembre ya que estaremos haciendo una expo donde podrán disfrutar un poquito de todo por supuesto el paisajismo estará muy presente.. Acá va un adelanto.