SAN CRISTÓBAL. - El gobernador, Miguel Lifschitz, habilitó el pasado martes nuevos servicios en el hospital de la localidad de San Cristóbal y, además, inauguró el ripiado de la Ruta Provincial Nº 61 entre San Cristóbal y Elisa, y una serie de obras de iluminación y repavimentación en Soledad.

“El sistema de salud pública de la provincia de Santa Fe avanza paso a paso, no solamente en infraestructura, equipamiento, tecnología, sino también en la transformación de los procedimientos a partir de la capacitación y formación profesional de nuestros equipos. Es un esfuerzo colectivo, cada uno desde su lugar aporta desde su mirada para lograr que el sistema se vaya superando día tras día. Como es un sistema, es importante que cada una de las piezas vaya mejorando porque esto termina redituando en un beneficio colectivo para toda la comunidad”, sostuvo Lifschitz.

“Terminamos la gestión en dos semanas y con orgullo podemos decir que tenemos el mejor sistema de salud público de la República Argentina: gratuito, accesible para todos y garantizando el derecho a la salud a todos los santafesinos. Esto lo hemos logrado entre todos”.

“También tenemos un sistema de educación pública que está entre los mejores del país, con más de 5 mil instituciones educativas entre jardines, escuelas primarias, secundarias, institutos terciarios, profesorados, escuelas técnicas y escuelas especiales. Todas esas instituciones hoy tienen edificios impecables, tecnología, directivos y docentes que han concursado y titularizado. Al igual que la salud, también podemos decir que tenemos un sistema excepcional y destacado de educación pública para todos los santafesinos”, concluyó el gobernador.

Por su parte, la ministra de Salud, Andrea Uboldi, indicó que “estamos en un crecimiento de este efector, uno de los primeros que inauguramos como un hospital, que inicialmente era un Samco. En este departamento San Cristóbal hay dos hospitales que hemos logrado transformar en autogestión, uno es el hospital de Ceres y este es el otro hospital al que hace dos meses llegó la resolución, y esto implica jerarquizar al efector”.

Luego, la ministra explicó que “el triaje es una recomendación internacional de atención por orden de complejidad y por modo de urgencias y emergencias, entendiendo que en la guardia los códigos rojos son aquellos que implican una atención de emergencias y que los tiempos que perdemos en la sala de espera hacen que nuestro pronóstico y el desenlace puedan ser diferentes; mientras que los códigos amarillos son los intermedios, y los verdes implican que la persona tiene un tiempo de demora de alrededor de dos horas”.

Por su parte, el intendente de San Cristóbal, Horacio Rigo, expresó que “es un orgullo recibir a un gobernador que nos ha visitado tantas veces, en las buenas, en las malas y en las regulares, pero siempre con una postura de dar respuestas a la comunidad. No vamos a dejar de agradecerlo nunca”.

En la oportunidad, el director del hospital recibió un aporte por $ 67.977 de la Cámara de Senadores de Santa Fe, destinado a la habilitación de la sala de respirador artificial.



COLONIA LA CLARA

En Colonia La Clara el gobernador inauguró el enripiado de la Ruta Provincial N° 61, la obra se extiende desde la Ruta Provincial N° 4 (entre las localidades de San Cristóbal al Norte y Elisa al Sur) hasta el acceso a Colonia Clara, en una longitud de 14.815,50 metros. También se incluye el mencionado acceso a Colonia Clara, que posee una longitud de 1.031,15 metros.



“Hoy podemos llegar hasta aquí llueva o no llueva por este acceso. Esto para ustedes es muy importante. Me emociona saber que la última vez que vino un gobernador a esta localidad fue Silvestre Begnis hace 60 años para inaugurar una escuela. Pasó tanto tiempo hasta que la provincia se acordó de hacer una obra importante en esta localidad. La escuela seguramente les cambió la vida y este acceso ripiado también lo hará, por eso es un honor para mí ser parte de este proyecto tan importante”, sostuvo Lifschitz.



Por su parte, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, afirmó “que llegue el ripio es un antes y un después en la localidad. Esto es un logro soñado durante muchos años y lo hemos logrado juntos”.



En tanto, el director provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo indicó que “estamos cerrando nuestra gestión y es lógico hacer un balance. Una de las cosas más gratificantes es cuando uno logra dar accesibilidad a través del pavimento, de ripio, a pequeñas localidades y remarcar en eso la visión que tuvo nuestro gobernador hacia el interior provincial”.



Por último, el presidente comunal Fabián Abba, manifestó que “este acceso es un suceso que nos demuestra lo que es la gran obra que ha hecho este gobierno. Estamos muy agradecidos por todo lo que se ha logrado”.



SOLEDAD

En Soledad, el gobernador inauguró la obra de iluminación de la plaza con 72 luminarias led, 1700 metros de repavimentación urbana y el gimnasio al aire libre.



“Nos abocamos a la tarea de organizar un equipo de gestión y de conseguir los recursos necesarios para lograr el objetivo: en menos de cuatro años pudimos concretar más de 1300 obras. Son muchas obras realizadas en muy poco tiempo. Eso se hace con decisión política, con capacidad de gestión, con equipos eficientes y trabajando en conjunto”, sostuvo Lifschitz.



En tanto, Michlig afirmó que “la provincia siguió adelante con muchas obras, ha cumplido con su palabra. Dejamos la vara muy alta, vamos a seguir haciendo cosas por los santafesinos, porque queremos vivir mejor. Tenemos una provincia que se destaca en calidad educativa, en acceso a la salud, en obras de infraestructura, en deporte, en desarrollo social. Tenemos todo para salir adelante”.



Por su parte, el presidente comunal de Soledad, Rolando Ortíz, agradeció la presencia de las autoridades en la localidad. “No podríamos haber realizado esta obra sin el apoyo de la provincia. Señor gobernador, los ciudadanos de Soledad lo vamos a recordar como el mejor gobernador. A todas las autoridades aquí presente, gracias por tener siempre el teléfono abierto”.



