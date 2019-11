Hoy y mañana se desarrollará el Encuentro de Derecho Laboral

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Como sucede cada año ATILRA propicia la organización del Encuentro Internacional de Derecho Laboral ya tradicional realización que va por su sexta edición.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Educativo Tecnológico sobre Ruta 34 los hoy, jueves 28 y mañana,viernes 29 de noviembre.



Cronograma

8:00 hs. Acreditaciones



9:30 hs. APERTURA. Enrique Soffietti (Pte. Colegio de Abogados de Rafaela), Mariano Vigano (Pte. Colegio de Abogados Santa Fe), Lorenzo Gneco (Pte. AADTySS), Javier Aga (Decano Fac. de Derecho - UNL), Héctor Ponce (Sec. Gral. ATILRA).



11:00 hs. Disertación. Felipe Pigna. “Una mirada histórica sobre los derechos laborales”





11:45 hs. Alejandro Bercovich - Presentación del documental "Fondo, otra vez la misma receta".



13:00 hs. Almuerzo



15:00 hs. TALLERES: “Problemática de género en la era digital”. J. Rodríguez - P. Jdurcha - A. García Vior



“Eco-Trabajo: Empleo y empresas sostenibles en sus dimensiones económica, social y ambiental”. J. Tobar - I. Demarchi - A. Francioni “Despido sin expresión de causa: ¿derecho del empleador o incumplimiento contractual? ”R. Seco - G. Frem - L. Bloise. “El futuro de la negociación colectiva”. C. Arese - M. Aquino - A. Carugo. “Falencias y desafíos en la reparación de los infortunios laborales” . M. Giuliani - C. Toselli.



17:00 hs. Break.



17:15 hs. Presentación del libro “Nuevas Tecnologías. Presente y futuro del derecho del trabajo”. J. Elías. Coordina: C. Arese



17:45 hs. PANEL. “Los actuales desafíos: Crisis y transformaciones productivas”. L. Moro (Brasil) - H. Garcia (Argentina). G. Tudera Cambronero (España). Coordina: A. De Manuele



19:30 hs. PANEL: “La declaración de los 100 años y la centralidad en las personas. ¿Un regreso a las fuentes?” M. Di Stefano - J. Rosembaum (Uruguay) G. Corres (Argentina). Coordina: F. De Los Reyes.







Viernes 29 de noviembre

9:30 hs. Disertación“Género, violencia y feminismo. Un problema o una oportunidad”Mariana Carbajal







10:30 hs. Break.



10:45 hs. TALLERES “La Huelga: Como experiencia social, política y económica” S. Pusineri - J. Elías - A. Castello (Uruguay)“Nuevas formas de contratación y ausencias regulatorias”Ana Barilao - D. Guirao “Responsabilidad Empresaria y Derechos Humanos”M. Basualdo - V. Darzo - S. Puyol“Modelo Sindical Argentino Fortalezas y debilidades”G. Ciampa - J.P. Mugnolo - R. Ojeda“Los cambios en el trabajo en la era digital” J. Pussineri - E. Allochis - L. Mendizabal“Hacia donde marcha nuestra Seguridad Social” V. Sosa - L. Quintana - A. Micale - J. García Rap Homenaje 100 años de la facultad de derecho de la UNL Presentación “Manual Para trabajadores”J. Elías - A. De Manuele



12:00 hs.Homenaje al centenario de la Universidad Nacional del Litoral.



12:30 hs.Presentación “Manual Para trabajadores”J. Elías - A. De Manuele





13:15 hs.Almuerzo



15:00 hs. Panel “Actuales problemas en materia de infortunios del trabajo”M. Maza - M. Fera - D. Machado Coordina: M. Fregona





16:30 hs.Disertación “El futuro del trabajo en Argentina”Carlos Tomada





17:30 hs.clausura