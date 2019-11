Cardozo y Trullet los más votados Deportes 28 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Como es tradicional cuando llega el final de la temporada de Liga Rafaelina, se procede a abrir las urnas de votación para los mejores árbitros y entrenadores. Esto sucedió el martes y los elegidos fueron los siguientes:

Mejores árbitros (voto de los clubes): Mejor árbitro Primera, Mauro Cardozo. Reserva: Emanuel Colman. Inferiores: Joana Schwant. Infantiles: César Cazzaniga.

Entrenadores más correctos (voto de árbitros): Inferiores A: Horacio Willener (Ben Hur). Inferiores Norte: Juan Senn (Moreno). Inferiores Sur: Carlos Giacossa (Dep. Josefina). Inferiores C: Martín Sánchez (Dep. Susana).

Primera A: Carlos Trullet (Ben Hur). Primera Norte: Osmar Alesso (Tiro Federal Moisés Ville). Primera Sur: Néstor Camiscia (Sp. Libertad Estación Clucellas). Primera C: Fabián Picapietra (Juv. Unida).

Fair Play Primera A: Brown de San Vicente. Primera B Norte: Moreno de Lehmann. Primera B Sur: San Martín Angélica. Primera C: Dep. Susana.