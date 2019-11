Experiencia Latinoamericana Deportes 28 de noviembre de 2019 Redacción Por AJEDREZ

FOTO PRENSA ATLETICO PARTIDAS./ El torneo fue positivo para la delegación de Atlético.

Una numerosa delegación de alumnos, profesores y familiares de la Escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela participaron de la VII Edición de la Copa Latinoamericana de Ajedrez Infantil que se desarrolló desde el 16 al 18 de noviembre en Villa Carlos Paz. El evento convocó a pequeños ajedrecistas de diecisiete provincias de nuestro país y de Chile y Paraguay.

El contingente rafaelino encabezado por su profesor Sebastian Lukestik arribó en la mañana del sábado 16 con el tiempo suficiente para alojarse, descansar unas horas y conocer el lugar de juego. En horas de la tarde se disputaron las primeras partidas. El domingo por la mañana fue tiempo para conocer la Villa y sus alrededores. Y por la tarde del sábado y todo el domingo fueron intensas rondas que decidieron las posiciones de privilegio.

Los representantes rafaelinos, a pesar de su corta experiencia, sostuvieron interesantes partidas de ajedrez, alternando victorias con empates y derrotas. Estas últimas será analizadas en la Escuela de Ajedrez como técnica de aprendizaje.

El contingente de Atlético de Rafaela estuvo integrado por los siguiente jugadores: Salvador Delgado (Sub 8), Lautaro Lazcano y Sarco Santiago (Sub 10). Brian Cevallos, Ramiro Suárez y Mateo Jappert (Sub 12). Ignacio Boddini y Chiappero Ismael (Sub 14).

Las posiciones finales por categorías fueron las siguientes: Sub 8: Salvador Delgado obtuvo 3 puntos. El campeón fue Axel Solaeche de Paraguay con 6 puntos y subcampeón, Di Cola Valentino, con 5 puntos.

Sub 10: El campeón fue Uriel Sasson de Buenos Aires (6 ½ puntos) y subcampeón Julián Barreda de Ushuaia (5 ½ puntos). Ramiro Balestro de Atlético de Rafaela logró 3 puntos.

Sub 12: campeón el misionero Prado Mateo (6 puntos) y Castagneda Milagros de Buenos Aires (5 ½ puntos) la subcampeona. Ramiro Suárez de Atlético obtuvo 4 puntos.

Sub 14: primer puesto para Quiro Alejandro, de Buenos Aires (5 1/2 puntos), el segundo lugar para Cabañez Bruno, de Córdoba (5 puntos). Participó en esta categoría el rafaelino Ismael Chiappero.

La planificación de hace varios meses y el trabajo de la Subcomisión de Ajedrez, junto a los padres reunieron los fondos, permitieron la participación de los alumnos de la escuela que demostraron su ascendente nivel de juego y el entusiasmo por progresar.