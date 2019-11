¿Querés ser la próxima estrella de la moda? Sociales 28 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El look 1 es el que abre un desfile y anuncia la nueva musa del diseñador, aquella que inspiró una historia de moda que será contada a través de una colección. Ser el look 1 no es cualquier momento, es el disparador en la carrera de una modelo.

Emiliano Mocchiutti, dueño de la agencia, construyó un camino en la moda desde los 20 años y hace mas de 10 años que creó Look 1 con la premisa de desarrollar carreras internacionales.

Look 1 es una marca registrada que va más allá de ofrecer modelos a diferentes clientes, su premisa es la de promover y proveer inspiración, así como también dar la posibilidad a sus talentos de concretar sus metas.

La agencia representa modelos con proyección internacional, que desfilan y son fotografiadas por las marcas mas reconocidas del mundo como Prada, Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Chanel por nombrar solo algunas.

Durante todo el año recorren el país y Latinoamérica buscando nuevas caras. Es por este motivo que el sábado 30 de noviembre harán un casting en Rafaela para buscar la próxima estrella de la moda.

Si te gustaría viajar por todo el mundo y trabajar con los mejores diseñadores no te podes perder esta oportunidad. Los interesados deben acudir a Chacabuco 153 entre las 17.30 a 19 hs. La búsqueda esta orientada a mujeres de 14 a 22 años que midan mas de 1.74 y varones de 16 a 22 años que midan desde 1.85.Se pide por favor que vayan a cara lavada y aclaran que si no tenés experiencia como modelo, no te preocupes!

La rafaelina Sofia Romay hace unos años atrás se presentó al casting y hoy es una reconocida modelo que desfila en Nueva York, Paris, Milan y Londres. Entre sus trabajos mas destacados se puede nombrar la campaña de Dolce&Gabbana.

Look 1, la agencia líder de Argentina te esta buscando. No dejes escapar esta oportunidad.