2 Terneros de padres distintos parió una vaca de raza Holando Argentino

El 14 de noviembre Emanuel Fontana escribió en Facebook "hoy nos encontramos con esta agradable sorpresa. Un caso de heteroparentales, es decir de padres diferentes. A esta vaca la insemine con Holando el 5 de febrero, y por accidente fue servida por monta natural por un toro de raza Angus. Llegado el momento del parto, parió mellizos, un ternero de cada raza, holando y angus".

El médico veterinario Manuel Martínez fue quien le aportó su conocimiento, e hizo trascender la novedad en diversas redes y Fontana le agradeció escribiendo: "•Gracias a @vet.manuelmartinez por su conocimiento y sacarme de todas las dudas".



Fontana es un productor y ya sus abuelos ordeñaban vacas "a mano", y lo mismo hicieron sus padres.

Trabaja en un campo alquilado donde tiene las vacas en ordeñe y también la recría y es feliz con la actividad y sus desafíos.

"Ahora nos está faltando agua, pero yo mantengo un sistema sencillo. En estos campos los suelos son buenos, aunque se trata de campos quebradizos. El año pasado el maíz rindió 90 quintales, y las alfalfas vienen muy bien en estos suelos, grupo 6 y 7. Hago 350 rollos cada año", le dijo a TodoAgro quien entrega su producción del orden de 21 litros por vacas a Lácteos Tonutti (Puigari), y que cobra alrededor de 15,60 pesos por litro (leche de octubre).



LA ALIMENTACION

La alimentación en su tambo del centro de Entre Ríos, es mucho pastoreo y cosecha por parte de las vacas, más rollo, silo en invierno y 4 kilos de balanceado en el tambo.



INSEMINACION Y

SORPRESA

Fontana es un experto inseminador -utiliza semen de ABS y Reproductores-, y su padre cuenta un rodeo de cría Angus en otro campo de 70 hectáreas.

"El 5 de febrero ya empiezo a inseminar, y este año había un toro Angus en otro corral cerca de las vacas Holando. Yo no me di cuenta hasta que la vaca tuvo cría en la mañana del 14 de noviembre, y parió un macho Holando, que es del toro Shotle de ABS. Es inconfundible porque es blanco con pintitas muy especiales. Después de comer volvimos a ver cómo estaba la vaca, y vimos mamando un ternero negro y que la vaca buscaba a los dos terneros para darle de mamar. Ahí nomás le hablé a mi veterinario Manuel Martínez, que es de Victoria y me explicó que tras la inseminación la vaca siguió ovulando y la agarró el toro Angus", comentó Emanuel Fontana.



LOS MELLIZOS

HETEROPARENTALES

Técnicamente -explicó Martínez- lo sucedido se conoce como el nacimiento de mellizos heteroparentales (de padres distintos).

Es decir la vaca recibió dos servicios en un corto periodo de tiempo (uno por medio de inseminación artificial con toro Holstein, y un servicio natural por accidente con un Angus).

Además de eso la vaca tuvo una ovulación doble, algo que es relativamente común en vacas Holstein de alta producción, por lo que se fertilizó cada óvulo con espermatozoide de padre distinto, y la gestación se desarrolló con normalidad.

N.deR.: María Grande es una población del departamento Paraná en la provincia de Entre Ríos, se encuentra ubicada en el sector Centro-Oeste del territorio entrerriano, y cuenta una población de 7101 habitantes de acuerdo al censo 2001.

El origen de su nombre se atribuye a María Garay, hija de Juan de Garay (quien fue el primer español propietario de estas tierras). Aparece otra María, hija del nombrado anteriormente y viuda de Lencina, hermana menor de la anterior. De esto se deduce, que basado en este nombre, se denominó con uno de ellos el arroyo que nace en esta zona, y por ende, al poblado María Grande.

Se erige a 80 kilómetros de la ciudad de Paraná, y 470 kilómetros la separan de la capital federal del país.

Desde Paraná se accede a la localidad por acceso Norte hasta ruta nacional 12, y por ella hasta el empalme con la ruta nacional 127 hasta El Pingo, por ruta provincial 32 al Sur.

También por ruta nacional 18 hasta Viale, por ruta provincial 32 al Norte, y la variante más corta es por ruta nacional 12 hasta La Picada y por ruta provincial 10.

María Grande se encuentra asentada en la horqueta de la Cuchilla de Montiel, a 90 metros sobre el nivel del mar.