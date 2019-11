El tractor más rápido del mundo y la inserción en el Récord Guinness

Diseñado y construido por un equipo de jóvenes ingenieros en Staffordshire, aseguró el récord en Elvington Airfield en York con el piloto de motos y el mecánico de camiones Guy Martin al volante.

Y la hazaña fue ratificada oficialmente por Guinness World Records, quien le presentó a la compañía un certificado especial enmarcado minutos después del logro.

La asombrosa historia del desarrollo del tractor y el logro del record fue contada en un documental de televisión en el Canal 4 Británico, llamado "el tractor más rápido del mundo".

El logro se produce después de que JCB estableciera su primer récord mundial Guinness para el tractor más rápido en Elvington en junio. Llamado Fastrac One, alcanzó una velocidad de 166.7 km/h con Guy Martin en el asiento del conductor.

JCB luego se embarcó en un ambicioso plan para romper su propio récord y desarrolló Fastrac Two, que es un 10 por ciento más liviano y aún más aerodinámico que su hermano menor.

Fastrac Two alcanzó una asombrosa velocidad máxima de casi 250 km/h en su camino a registrar un promedio de 217.569 km/h en Elvington. Ambos tractores se basan en un estándar JCB Fastrac disponible comercialmente, que se vende en todo el mundo.



"UNA TAREA ENORME"

En reciente informe de TodoAgro se destacó que Guy Martin dijo "esta ha sido una tarea enorme, y yo era un engranaje muy pequeño en la máquina. Fue un verdadero privilegio participar, así que muchas gracias a JCB y su equipo de ingeniería, que consiguió este tractor absolutamente perfecto. Solo míralo, JCB realmente hace su trabajo, esta máquina es brillante, y todavía es un tractor en funcionamiento, por lo que podría haber ido directamente al campo más cercano a trabajar un turno".



UN NUEVO RECORD

Un equipo de ingenieros de JCB ha estado trabajando en el proyecto para desarrollar aún más el tractor en los últimos meses y hoy el presidente de JCB, Lord Bamford, elogió este logro diciendo "cuando llegamos a 166.7 km/h con el Fastrac en el verano, estaba convencido de que podíamos ir aún más rápido, y el equipo de JCB ha aceptado el desafío estableciendo este nuevo récord. Es un logro increíble entregado por un equipo de ingeniería joven y entusiasta. Todos los involucrados deberían estar muy orgullosos del papel que han desempeñado en mostrar lo mejor de nuestra ingeniería británica".

El intento de récord fue supervisado por Guinness World Records, quien confirmó que el JCB Fastrac completó dos carreras, en cualquier dirección a través de una trampa de velocidad establecida a 1 km de distancia, dentro del tiempo asignado, para establecer el récord de 217.569 km/h.

Llevar a Fastrac Two al aeródromo de Elvington en cuestión de meses ha sido una tarea difícil, pero que el gerente de proyecto Alex Skittery y su equipo de jóvenes ingenieros han tomado seriamente.



"NO HAY LIMITES"

Tim Burnhope, Director de Innovación y Crecimiento de JCB, expresó "Fastrac One realmente nos demostró que no hay límites para lo que puede lograr un equipo de ingeniería joven y dinámico. Así que empujamos los límites y las ideas, y analizamos todos los aspectos del proyecto para encontrar soluciones y hacer mejoras. Los mayores desafíos del proyecto fueron la aerodinámica, reducir el peso y mejorar el rendimiento: lograr que un tractor de cinco toneladas alcance 150 mph de manera segura y detenerse nuevamente no es una tarea fácil, pero todos estamos muy orgullosos de no solo haber alcanzado estos objetivos, sino también haberlos excedido".



ALGUNOS DETALLES

Para asegurar el récord de tractores más rápido del mundo, el equipo de ingeniería de JCB regresó a la mesa de dibujo para producir el Fastrac Two ampliamente mejorado. Impulsado por el motor Dieselmax de 6 cilindros y 7.2 litros de JCB, producido en la propia fábrica de JCB Power Systems en Derbyshire, la potencia máxima se midió a 1,016 hp respaldada por más de 2,500 Nm de torque.

A pesar de que el tractor desarrolló 1.016 h.p., alcanzó más de 5m.p.g. y solo necesitaba un pequeño tanque de combustible de 20 litros para realizar sus carreras de alta velocidad. Y aunque tiene la capacidad de funcionar con aceite vegetal, se utilizó una formulación especial de diesel de carreras de alto rendimiento.

Apuntar a una velocidad objetivo de 150 mph requirió que Fastrac Two perdiera aún más peso. Es un 10% más liviano que Fastrac One, a la vez que se beneficia de una mayor resistencia y una racionalización adicional. Con la ayuda de socios clave de la industria, el equipo de ingeniería de JCB entregó un tractor capaz de establecer un nuevo récord mundial para el tractor más rápido (modificado), del cual Guy Martin se enorgullece innegablemente de haber podido conducirlo.



LA VELOCIDAD

Fue idea de Lord Bamford desarrollar un tractor que tuviera una alta velocidad en la carretera capaz de trabajar en el campo, y el récord mundial de velocidad ahora alcanzado se produjo 28 años desde que el primer modelo de producción salió de la línea.

JCB no es ajeno a los registros de velocidad en tierra. En 2006, su motor diesel Dieselmax estableció un nuevo récord de velocidad terrestre diesel cuando alcanzó 563.42 km/h (350.092 mph) en Bonneville Salt Flats en los EE. UU., Usando dos motores JCB Dieselmax. Es un récord que aún se mantiene hasta hoy.