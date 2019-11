Carne argentina en los restaurantes y supermercados más prestigiosos de Italia

Es sabido que la carne argentina es una de las más valoradas en el exterior, sobre todo en Europa y Estados Unidos.

Y la apertura de nuevos mercados permitió llegar a más consumidores, y eso se reflejó en buenos precios en el exterior.

El caso de Italia no es uno más: en Milán, una de las ciudades más importantes en términos económicos del país europeo, nuestra carne se exhibe entre las mejores del mundo junto con cortes provenientes de Inglaterra e Irlanda a valores que rondan los 25 euros los 250 gramos.



CORTE MAS BUSCADO

De acuerdo a un pormenorizado informe, el corte más buscado es el ojo de bife, al que resaltan como el equivalente del contrafilete italiano, tanto en supermercados premium como en Muu House Boscovich, uno de los restaurantes más prestigiosos de carne en el norte del país europeo.

"Contiene infiltraciones de grasa espesa que le dan una consistencia sedosa y un sabor robusto”, describen en el menú del lugar, donde también venden los cortes al público para llevar.



CUESTION DE PRECIOS

En el supermercado, en tanto, los 180 gramos cuestan alrededor de 7 euros, y se comercializa principalmente roast beef de bovino adulto.

"Es una carne exquisita y suelo comprarla", le contó a Infocampo un ciudadano de Milán que suele asistir al supermercado premium del barrio de Brera, donde están instaladas las familias de más alto poder adquisitivo.



LO OCURRIDO EN

ROMA

En Roma, la capital de Italia, también se pueden encontrar cortes argentinos que son fuertemente buscados. Sin embargo, algunos importadores y comerciantes minoristas afirman que el corte fresco "no llega igual", en términos de sabor que cuando se come directamente en nuestro país.