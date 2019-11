Lo último sobre el Regional Deportes 28 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Ante las diferentes consultas dirigenciales, el Consejo Federal de AFA comunicó que la fecha de inicio del próximo Torneo Regional Amateur estará entre la última semana de Enero y la segunda semana de Febrero. La fecha del 10 de diciembre será clave, ya que a partir de ese momento se comenzará a trabajar en el armado de zonas, fixtures, formatos y demás cuestiones relacionadas al torneo con la idea que antes de las "fiestas" pueda ser oficializado. Ese día es el plazo límite para que las Ligas que no homologaron sus torneos o no tienen los papeles en regla requeridos por el Consejo Federal, lo hagan. Sino sus equipos clasificados no podrán disputar la competencia.

La sumatoria total de todo el país dio 97 ligas homologadas, 84 con documentación incompleta y 44 que no han presentado ningún papel.

Todo indica que no habría variantes a comparación de la temporada pasada: primero zonas de grupos y luego playoffs.



BEN HUR MIRA A SAN JORGE

Atlético San Jorge perdería varios jugadores de la buena base que disputó los Regionales y Federales de los últimos años. Uno de ellos podría llegar a Ben Hur: se trata del volante central Iván Gómez, formado futbolísticamente en Colón de Santa Fe.

Existen buenas chances que el futbolista pueda ser parte desde la semana venidera del comienzo de la pretemporada en el equipo de Carlos Trullet, acotando además que no continuará el volante Ezequiel Saavedra.