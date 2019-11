“Estado delicado y pronóstico reservado”

Si bien no empeoró respecto al día de ayer, el cuadro del reconocido actor, quien se encuentra internado desde el sábado a raíz de una infección generalizada, continúa siendo preocupante, hizo saber Teleshow.

Desde que se conoció la internación de Carlín Calvo en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo el pasado sábado, a raíz de un cuadro de infección generalizada, todo es preocupación alrededor del reconocido actor, cuya evolución es seguida con atención no sólo por su círculo íntimo sino también por todos aquellos fans de distintas generaciones que lo hicieron uno más de su familia a partir de recordados papeles como el de Amigos son los amigos, junto a Pablo Rago.

En el parte del día de la fecha, el centro médico informó que "el señor Carlos Calvo se encuentra internado en la unidad de Cuidados Críticos de esta institución desde el sábado 23/11/2019 por presentar sangrado urinario y un cuadro de sepsis severa secundario a una infección urinaria".

“Ingresó en estado crítico, evolucionó con anemia sintomática relacionada al sangrado que motivó su ingreso, por lo cual requirió transfusión de glóbulos rojos e intercurrió con una arritmia supraventricular que se manejó con tratamiento médico”, sigue el texto.

“Continúa recibiendo los cuidados necesarios para el tratamiento de su infección. Su estado es delicado. Siendo su pronóstico reservado”, concluye el parte, que destaca que “se emite a solicitud de sus familiares”. En definitiva, sin variar la información difundida en el día de ayer.

Horas antes de que se hiciera púbico el parte oficial, su hijo Facundo le había dicho a Teleshow que su padre había tenido una infección urinaria y que “por suerte” ya “parece estar estable”, aunque prefirió no dar más detalles.

Vale recordar que el protagonista de innumerables éxitos tanto en teatro como en televisión sufrió dos accidentes cerebrovasculares, el primero en 1999 y luego en 2010. En 1999 pasó varios días internado en el Instituto Argentino del Diágnóstico y luego viajó a Cuba para realizar una fuerte rehabilitación.