En intento de robo, otra vez fue arrestado el "Pelado"

Sobre un suceso delictivo fueron informados a la hora 23:15 del pasado martes agentes de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional V de Policía, siendo convocados a la esquina de las calles Uruguay y Pueyrredón ante la observancia de personas ajenas en patios de viviendas sitas en dicho sector ciudadano.

De acuerdo a lo adelantado en la mañana de ayer en nuestra página en Internet, los servidores de la ley observaron que frente a una finca sita en Pueyrredón al 800 había una bicicleta apoyada en el inmueble, en tanto alguien dijo "ahí se metió uno a robar".

Así las cosas, desde el portón de un pasillo lateral a dicha vivienda se ubicó a un individuo agazapado (Juan Sebastián A., alias "Pelado", de 36 años y que durante el presente año fue arrestado en poco más de media docena de hechos delictivos de los que resultó autor, logrando posteriormente la libertad), quien al percatarse de la presencia policíaca intentó darse a la fuga, no logrando su cometido dado que fue detenido y esposado.

En el lugar, las moradoras de la casa (mujeres de 80 y 79 años de edad), se mostraron en evidente estado de nerviosismo ya que habían escuchado que querían ingresar a través de una ventana.

No todo quedó allí, dado que los policías actuantes detrás de un arbusto hallaron a Emanuel Alcides A., de 16 años de edad, quien gritó "ya está, perdí y me entrego".

Sobre lo narrado precedentemente, la fiscal en turno dispuso la detención de Juan Sebastián A. por el delito de robo en grado de tentativa, en tanto desde el juzgado de Menores se determinó que el menor sea entregado a sus progenitores.



MENOR ARRESTADO

Personal de Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V de Policía, en la esquina de las calles Edison y Bollinger observó que un individuo trataba de pasar desapercibido, por lo que se procedió a la identificación.

Se trató de Diego Ismael M., de 16 años de edad y residencia en Pascual Brusco al 1400, por el cual estaba en vigencia un pedido de captura requerido por el juzgado de Menores, por lo que se procedió a la detención y el traslado a la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía.



AGREDIO AL PADRE

CON UN PALO

En el cruce de las calles J. Buffa y 14 de Julio, efectivos de la Guardia de Infantería de la UR V de Policía intervinieron en un episodio de índole familiar.

Allí, se tomó conocimiento de que Diego Daniel A., de 22 años de edad, había agredido con un palo a su padre -Diego Armando A., de 39 años- porque quien estaba lesionado en la cabeza había agredido a la madre del atacante.

Al respecto se supo que el vecino lesionado no accionaría penalmente contra su hijo.



DETENCION Y SECUESTRO

En relación a lo ocurrido en la madrugada de pasado día de esta semana en un inmueble sito en la esquina de las calles San Lorenzo y Castelli, de la localidad de San Vicente, personal de la Comisaría 5ª llevó a cabo una requisa en un domicilio de dicho distrito.

Allí se detuvo a Matías Exequiel C., de 29 años de edad, y se contabilizó el secuestro de prendas de vestir y una caja que resguardaba herramientas varias.