Para Muriel, esto es un “atropello”

Con respecto a esta polémica, el concejal del PJ, Jorge Muriel, también a conocer sus sensaciones ante este Diario, diciendo que “me parece una falta de respeto total, porque si uno se fija en la historia esto no ha ocurrido nunca. Me tomé el trabajo de buscar algunos datos, y desde 1995 a la fecha prácticamente no hubo problemas con la Jefatura de Gabinete municipal. En ese año se votó sobre tabla y hubo unanimidad, lo mismo sucedió en el 99 y 2003. En 2007 salió por despacho y en general se votó por unanimidad, ya que hubo un voto negativo en particular, que fue el del concejal Fardín. En 2011 volvió a pasar lo mismo, en general por unanimidad y un voto en contra, el del concejal Atilio Pignoni, mientras que en 2015 fue sobre tabla y fue por unanimidad. También la historia dice que es una potestad civil en referéndum del concejo, también es una potestad del intendente, que es la de armar su estructura para poder planificar los actos del gobierno durante 4 años. Esto de que la estructura es grande o que no se necesita una Jefatura de Gabinete, es que hay un ensañamiento con la figura de su secretario, Marcos Corach, perjudicando la figura del intendente, ya que necesita una persona que coordine todas las secretarias. En un municipio, y es algo que recalco siempre, la gran mayoría de los servicios que presta son todos con personal municipal, por lo tanto, me parece que tiene la cantidad de personal necesaria para poder llevar adelante estas funciones. Para nosotros es un atropello a la institucionalidad, porque la gente votó a Castellano para que vuelva a gobernar por tercera vez consecutiva, y creo que desde el concejo no hay que entrometerse en eso”. Y luego cerró diciendo que “los concejales tendrían que preocuparse por cuestiones más importantes. La grieta que ha generado Viotti en el bloque de Cambiemos, algo que nos tiene acostumbrados, con Bonino y demás tiene que ver con esto, con su forma de proceder y más en este momento luego de haber perdido las elecciones y haber quedado muy lejos de las expectativas que él tenía, con lo cual quiere volver a tomar protagonismo de alguna manera en vez de ocuparse de lo que necesita la gente”.