Fernández recibió a Duhalde y dijo que merece el "monumento al bombero"

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente electo, Alberto Fernández, recibió ayer al ex mandatario Eduardo Duhalde, a quien señaló como merecedor de "un monumento al bombero" por haber "sacado al país del incendio" en los tiempos inmediatamente posteriores al estallido de la crisis del 2001.

"Siempre digo que si hiciéramos un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Duhalde, porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer", afirmó en su cuenta de la red social Twitter el próximo jefe de Estado, que agradeció al dirigente justicialista por su "consejo permanente".

Fue una jornada de reuniones en las oficinas de Fernández en San Telmo, donde también desfilaron, entre otros, al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; al ex presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos; al titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, y al gobernador de Chaco, Domingo Peppo.

En declaraciones a la prensa posteriores al encuentro, Duhalde aseguró que está a "disposición" del próximo gobierno, y expresó que le tiene "una confianza absoluta a Alberto". Aclaró que no va a ocupar cargo alguno, pero que se ha "comprometido a ayudar" al presidente electo como lo había intentado también con Mauricio Macri al comienzo de la gestión de Cambiemos.

En tanto, sostuvo que hay que apostar "a generar riqueza" y recordó que de la crisis de 2001 se salió "por una apuesta a la producción".

Por otra parte, Duhalde aseguró que por el momento "no se le puede pagar" al Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El FMI sabe que no se puede pagar. No hay que pagar. pero saben tan bien como sabemos nosotros que tenemos la potencialidad para pagar en el futuro. En ese sentido, recomendó "negociar plazos largos y quitas de capital".

Durante el encuentro también se abordaron temas vinculados a la coyuntura crítica en distintos país de Latinoamérica y la posibilidad de dar tierras a los sectores más desprotegidos para generar trabajo.

Asimismo, Duhalde diferenció al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, del primer mandatario, Mauricio Macri, y consideró que no "piensan igual". "A mí nadie me va a convencer de que Larreta y Santilli piensan igual que Macri. Conozco sus pensamientos. Son hombres de pensamiento nacional y productivo", aseguró en declaraciones a radio Con Vos.

En el mismo sentido, el dirigente peronista remarcó que "tampoco el radicalismo" expresa las mismas ideas que Macri.

"No den por muerta a la UCR. Tiene dirigentes importantes en municipios y provincias. Son el segundo partido más prominente a nivel nacional", subrayó.

Por último, el ex presidente dio su aprobación a la propuesta de Alberto Fernández de crear un Consejo Económico y Social, y que el mismo sea presidido por Roberto Lavagna. Me comentó que va a enviar al Congreso el proyecto para crear un Consejo Económico y Social y que le va a ofrecer presidirlo a Roberto Lavagna. Me pareció genial", agregó.

Otro de los que habló a la salida fue Peppo, quien se refirió a la posibilidad de ser embajador en Paraguay y señaló: "Me puse a disposición del Presidente, el sabrá, puede ser un opción ser embajador de Paraguay". "Hablamos del rol federal, hablamos mucho de coparticipación, de la distribución de los recursos del sistema educativo", detalló el mandatario chaqueño hasta el próximo 10 de diciembre, cuando será reemplazado por Jorge Capitanich.