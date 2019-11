Cristina pedirá que su declaración indagatoria sea televisada en vivo

BUENOS AIRES, 28 (NA).- La vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, solicitará hoy al Tribunal Oral Federal 2 que "garantice la transmisión en vivo" de su declaración indagatoria, prevista para el próximo lunes en el juicio que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública en Santa Cruz.

Fuentes cercanas a la ex mandataria revelaron a NA que este jueves "el doctor Alberto Beraldi solicitará al Tribunal ese pedido, dispuesto por la propia Cristina Kirchner".

Ocho días antes de asumir como vicepresidenta de Alberto Fernández, la dirigente peronista se sentará en el banquillo de sospechosos junto al empresario Lázaro Báez, quien se negó a declarar ante el Tribunal Oral Federal 2.

Como siempre, en la indagatoria, Cristina Kirchner podrá declarar, negarse a hacerlo, contestar o no preguntas de las partes o presentar un escrito, como suele hacerlo.

El juicio comenzó hace seis meses, cuando la ex presidenta asistió a Comodoro Py para escuchar las acusaciones en su contra, sentada lejos de Lázaro Báez.

Luego, no participó del resto de las indagatorias debido a sus viajes a Cuba para visitar a su hija Florencia, que sigue un tratamiento médico que se mantiene bajo reserva.

Cristina Kirchner está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que desde el Estado le asignó de manera irregular 52 obras públicas a las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz.



"UNA NAVIDAD SIN

PRESOS POLITICOS"

Referentes del kirchnerismo y familiares de los detenidos marcharán hoy a los Tribunales Federales de Comodoro Py, bajo la consigna "una Navidad sin presos políticos", para reclamar la liberación de los dirigentes políticos con prisión preventiva.

La manifestación, que se realizará a partir de las 11.30, fue convocada por diferentes dirigentes del kirchnerismo que se encuentran detenidos, quienes a través de las redes sociales difundieron videos y mensajes de audio llamando a participar de la movilización.

Si bien en un principio se había analizado hacer la marcha al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, como en 2017, pero finalmente los organizadores decidieron protestar frente al edificio judicial del barrio porteño de Retiro.

Entre los principales convocantes se ubican el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala, quienes realizaron un video casero desde sus lugares de detención.

Por su parte, Milagro Sala manifestó: "El 28 de noviembre todos a Comodoro Py para volver a recuperar la democracia y para que los presos políticos dejen de ser perseguidos por no pensar lo mismo que este gobierno de turno, que lo único que hizo fue una política nefasta para perjudicar a los argentinos".

En tanto, Boudou llamó a "terminar con la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones y de las condenas", al considerar que es "un problema colectivo".