Pérez Gadín negó ser el testaferro de Báez

El detenido Daniel Pérez Gadín negó haber sido el contador o testaferro de empresario Lázaro Báez y desafió a la fiscalía y a las querellas del juicio oral por el expediente denominado "La ruta del dinero K" a que presenten "una sola prueba" que muestre lo contrario.

"En algún momento habrá justicia. Si no es en esta instancia será en otra. No espero justicia aquí, ni siquiera en la Cámara. Tal vez en una instancia internacional y, si no, justicia divina. Mi familia ya sufrió demasiado y yo también. Y yo ya perdí el miedo", sostuvo Pérez Gadín al prestar declaración indagatoria en el juicio oral por supuesto lavado de activos.