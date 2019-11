Neuquén en el cierre del Turismo Carretera Deportes 28 de noviembre de 2019 Redacción Por NO CORRERA NICOLAS GONZALEZ

AGUSTIN CANAPINO. Intentará revalidar su condición de número 1 en el TC

Agustín Canapino, el arrecifeño que representa a Chevrolet, llega al "Gran Premio Coronación" como el candidato más serio al título de la categoría más popular del automovilismo nacional, el Turismo Carretera, que el fin de semana visitará el "Autódromo Provincia de Neuquén", en Centenario.

Con dos victorias en esta temporada, logradas en Rafaela y San Nicolás, el actual campeón aventaja por solamente 11,5 puntos a su inmediato escolta, el entrerriano Mariano Werner (Ford), con 70,5 en juego, que viene de imponerse en la fecha anterior, disputada en Toay.

El paranaense, integrante del Fadel DTA Racing, es quien ostenta la mayor cantidad de podios en Neuquén, ya que obtuvo una victoria en 2011, dos segundos puestos en 2010 y 2016; y un tercero en 2019.

José Manuel Urcera (Chevrolet), el rionegrino del JP Carrera, se sitúa en el tercer escalafón de la "Copa de Oro", a escasas 15 unidades del líder. Detrás suyo aparece su compañero de estructura: Valentín Aguirre, que consiguió dos victorias este año, con una Dodge.

A los doce pilotos que clasificaron a la "Copa de Oro", después del "Desafío de las Estrellas (llevado a cabo en San Juan el 25 de agosto), se sumaron los que ingresaron por el sistema de “3 de último minuto”: Jonatan Castellano, Juan Cruz Benvenuti y Mauricio Lambiris, todos ellos con posibilidades de ser campeones.

Junto a Canapino, Werner, Urcera, Aguirre y estos últimos tres, se suman a la pelea por el título Juan Bautista De Benedictis (aún debe la victoria); Facundo Ardusso; Santiago Mangoni y Juan Manuel Silva (otro que no pudo ganar en el presente certamen).

Canapino, en contra de los pronósticos, se coronó en las últimas dos ocasiones llegando como retador y no como el candidato más firme: en 2017, a La Plata, arribó como escolta de Facundo Ardusso (Torino), y el año pasado detrás del mismo Ardusso y Matías Rossi (Ford).

Será una definición, sin dudas, atrapante, como cada uno de los desenlaces del Turismo Carretera. Por primera vez en la provincia de Neuquén, un escenario que no sólo albergará actividad automovilística, ya que también se realizarán una cena solidaria y un partido de fútbol con la participación de pilotos para recaudar alimentos no perecederos, entre jueves y viernes, respectivamente.

Además, Banda XXI tocará, de manera gratuita, el sábado en el autódromo para brindarle un aliciente al tan esperado fin de semana de Turismo Carretera.



NO CORRE NICO

Nicolás González, tras ausentarse en San Nicolás y retornar en Toay, no estará compitiendo en esta última fecha de la temporada con el Torino.

La ausencia del piloto rafaelino obedece a cuestiones presupuestarias, un tema que afecta a varios participantes de la categoría.

De todos modos, todas las condiciones están dadas para que Nico siga en 2020 en el Turismo Carretera, bajo la estructura del A&P Competición.

Otros cuatro pilotos, también por razones económicas, no estarán en Neuquén el próximo fin de semana: Juan Tomás Catalán Magni, Juan Ignacio Sabino (ambos con Ford), Christian Dose (Chevrolet) y Juan Martín Bruno (Dodge).

En cambio, regresarán dos: Camilo Echevarría y Próspero Bonelli (los dos con Chevrolet).

En total, son 41 los inscriptos para la última fecha de la temporada 2019.