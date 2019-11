Combustibles aumentan hasta el 6% el domingo

BUENOS AIRES, 27 (NA). - De no aplicarse una postergación de último momento, el próximo domingo regirá un nuevo aumento en los precios de los combustibles, que rondaría entre 5% y 6%, y llevará la nafta premium por encima de los 60 pesos el litro en todo el territorio nacional.

Fuentes de la Secretaría de Energía señalaron hoy que por ahora no está previsto postergar el ajuste impositivo. Con este aumento, el precio de los combustibles seguirá estando igual 10% retrasado respecto del ritmo de la inflación, según estimaciones de petroleras y estacioneros.

En Capital Federal, por primera vez las naftas premium superarán los 60 pesos, algo que ya ocurría en gran parte del país, ya que en el interior los combustibles tiene valores más altos.

El primero de diciembre próximo se debe realizar la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, postergada durante los meses anteriores.

Esta actualización impactará más del 2% sobre los precios finales de las naftas y el gasoil en los surtidores de las estaciones de servicio, pero las petroleras podrían sumarle algún porcentaje extra.

El presidente de la confederación Cecha, Gabriel Bornoroni, estimó que los aumentos serían del 2,4% para nafta súper; 2,1% para nafta premium; 1,7% para diésel; y 1,5% para diésel premium".

Igual, recordó que "actualizar la carga impositiva es una potestad del Gobierno. Si el Gobierno, a través de la AFIP, no actualiza la carga impositiva, es más difícil que las petroleras actualicen el precio final de los combustibles".

El impuesto a los combustibles se actualiza por trimestre sobre la base de las variaciones de la inflación, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que releva el Indec.

El Gobierno viene postergando esa actualización desde mayo pasado, y si lo hace nuevamente se profundizará el atraso y podría perjudicar la recaudación fiscal de la próxima administración.