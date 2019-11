Mirabella jurará hoy como senador nacional

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El Senado sesionará hoy para tomar juramento a los 24 nuevos legisladores que asumirán en sus bancas el 10 de diciembre y designar a la santiagueña Claudia Ledesma como presidenta provisional, detrás de la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner. Entre quienes prestarán juramento en esta jornada se encuentra el todavía diputado provincial por Santa Fe, Roberto Mirabella, quien reemplazará al gobernador electo, Omar Perotti como senador nacional hasta completar el mandato, que vencerá en diciembre de 2021.

La sesión convocada para las 14:00 comenzará con la jura y luego se elegirán a las autoridades, aunque el interbloque de Cambiemos dejará vacantes los cargos que le corresponderán hasta que haya una reunión para resolver qué lugares le tocarán al PRO y cuáles a la UCR, según supo Noticias Argentinas.

En tanto, el bloque del Frente de Todos propondrá a Claudia Ledesma, senadora electa, ex gobernadora de Santiago del Estero y esposa del actual mandatario provincial Gerardo Zamora para la presidencia provisional, según lugar en la línea de sucesión y encargada de presidir las sesiones cuando no lo haga Cristina Kirchner.

Además de los 24 legisladores que ingresarán a la Cámara alta por las provincias de Chaco, Entre Ríos, Salta, Tierra del Fuego, Neuquén, Santiago del Estero, Río Negro y la ciudad de Buenos Aires, también jurarán quienes reemplazarán a los senadores que se van a otros cargos.

Es el caso de Jorge Taiana, que ocupará el lugar de Cristina Kirchner como senador por la provincia de Buenos Aires; el peronista Roberto Mirabella en lugar de Omar Perotti, que asumirá como gobernador de Santa Fe y la radical Clara Vega por Inés Brizuela y Doria, elegida intendenta de La Rioja.

En este sentido, se prevé que el primer paso de la sesión sea la aprobación de las renuncias a sus respectivas bancas de Kirchner, Perotti y Brizuela, para avanzar luego con la aprobación de los pliegos y la jura, por orden alfabético, de los senadores nuevos, los reelectos y los suplentes.

Por la ciudad de Buenos Aires jurarán Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio) y Mariano Recalde (Frente de Todos), mientras que por Chaco lo harán María Inés Pilatti, Antonio Rodas (Frente de Todos) y Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio).

En tanto, Alfredo de Ángeli, Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio) y Edgardo Kueider (Frente de Todos) jurarán por Entre Ríos, y Oscar Parrilli, Blanca Sapag (Frente de Todos) y Lucila Crexell (Juntos por el Cambio) por Neuquén.

Por Río Negro prestarán juramento Martín Doñate, Silvina García Larraburu (Frente de Todos) y Alberto Weretilneck (Somos Río Negro) y por Salta lo harán Sergio "Oso" Leavy, Nora Giménez (Frente de Todos) y Juan Carlos Romero.

Finalmente, por Santiago del Estero asumirán Claudia Ledesma, José Neder (Frente Cívico) y Gerardo Montenegro (Frente de Todos) y por Tierra del Fuego Matías Rodríguez, María Eugenia Duré (Frente de Todos) y Pablo Blanco (Juntos por el Cambio).



PJ UNIDO

Las bancadas peronistas y los bloques provinciales del Senado sellaron ayer la unidad en una única bancada que llevará el nombre del Frente de Todos y confirmaron que la santiagueña Claudia Ledesma será presidenta provisional de la Cámara y el misionero Maurice Closs vicepresidente.

Los senadores se reunieron en el histórico despacho del bloque del PJ, en un cónclave encabezado por el formoseño José Mayans, que presidirá la futura bancada oficialista, y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que será su vice, para terminar de cerrar el acuerdo. También participó el rafaelino Roberto Mirabella, quien se mostró con una camisa a cuadros blanca, negra y gris en su primera incursión en la Cámara alta.

"Seremos un solo bloque de 41 senadores, número importante para acompañar las políticas públicas de este nuevo Gobierno", expresó Mayans en una conferencia de prensa al término de la reunión, al tiempo que resaltó "el gesto" que hizo la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, "para conseguir la unidad".

El senador formoseño subrayó que "la principal preocupación" del peronismo que llevó a unificar a todos los bloques es "la preocupación por la situación que heredará el nuevo gobierno, que es muy compleja, con endeudamiento y con problemas en el Banco Central".

Además, confirmó a Fernández Sagasti como vicepresidenta del bloque, a la senadora electa por Santiago del Estero Claudia Ledesma (ex gobernadora de esa provincia y esposa del actual mandatario, Gerardo Zamora) como presidenta provisional del Senado y al misionero Maurice Closs en una de las vicepresidencias.

La futura bancada del Frente de Todos llegaría a tener 41 votos sobre los 72 que componen la Cámara alta, tres más de los necesarios para tener quórum propio, lo que le garantizará al nuevo Gobierno una mayoría lo suficientemente holgada como para avanzar con proyectos de ley sin la necesidad de tejer acuerdos con la oposición.