Emotivo homenaje al "Dr. José Kaplan" Región 27 de noviembre de 2019 Redacción Por El pasado viernes, durante una ceremonia muy emotiva, se le tributó un homenaje al Dr. José Kaplan, primer médico rural de la localidad, imponiéndole su nombre a la calle que circunvala la plaza pública. Estuvieron presentes tres nietos del profesional.

TACURAL. - La Comuna local destacó un homenaje tributado al Dr. José Kaplan, primer médico rural de esta localidad, la ceremonia fue presidida por Norberto Minetti, presidente comunal, acompañado por el diputado provincial Omar Martínez; Coordinador del Nodo 2 Rafaela Fernando Muriel; y del director provincial de Desarrollo y Orientación Social Rodolfo Giacossa, además de presidentes comunales, invitados especiales y público en general.

En su honor, el pasado viernes, 22 de noviembre, fue denominada con el nombre de "Dr.José Bernardo Kaplan" la calle que circunvala la Plaza Pública tributando un homenaje al primer médico rural que en 1922 llegó a la localidad proveniente de Moisés Ville.

Durante la ceremonia, en representación del médico, se hicieron presentes sus nietos Roberto y Elina Drimer y Alejandro (esposo) que llegaron desde Israel. Fue un hecho muy emotivo para los visitantes recorrer los lugares donde nacieron Alberto y Alicia la mamá de Roberto y Elina y donde su abuelo José desarrolló la práctica de la medicina en el pueblo, pero especialmente recorriendo primero con un carro y luego en auto, los distintos establecimiento rurales de la zona para asistir a los enfermos.

Alberto, hijo de José que vive en Buenos Aires y tiene 96 años no pudo venir para la ocasión por un problema de salud, pero Roberto su sobrino se encargó de enviarle en vivo y directo toda la información a través de las redes sociales a disposición.

El presidente de la Comuna ,Norberto Minetti, en sus palabras puso especial énfasis en agradecer la presencia de los ilustres visitantes que recorrieron muchos kilómetros para visitar la localidad. También elogió el trabajo realizado por el abuelo José que, con el correr de los años se transformó en una persona destacada, no sólo por su accionar como profesional en el arte de curar, también como un incasable colaborador en varias instituciones de la localidad. Por tal motivo la Comuna a través de una ordenanza estableció que la calle que circunvala la Plaza Pública Estanislao López, lleve el nombre de “Dr. José Bernardo Kaplan”

El jefe del gobierno local junto a Oscar Rinaudo, integrante del Ejecutivo comunal hicieron entrega de obsequios y regalos para los visitantes. Vale señalar que el Dr. José B. Kaplan, hijo de inmigrantes rusos nació en 1898 y falleció en 1973, estuvo casado con Juana Glombovsky , estuvieron radicados en Tacural desde 1922 hasta 1930 y tuvieron dos hijos Alberto y Alicia.

Hoy la calle que engloba a la plaza central tiene el nombre de ”Dr. José Bernardo Kaplan” recordando orgullosamente aquel médico rural que tanto hizo por la localidad.



OBRAS INAUGURADAS

En el mismo acto, Norberto Minetti dejó inauguradas las siguientes obras: *Construcción de 5 cuadras de cordón cuneta, a través Obras Menores de los años 2017/18 y tiene un monto total de inversión de $ 791.992.- *Remodelación sistema alumbrado público en la plaza pública Estanislao López-programa Obras Menores con monto total de $ 349.000.- *Construcción cordón cuneta de hormigón en calzadas por el programa Mejoramiento Barrial y con un importe total de $ 2.015.617,66 (1° etapa de $ 644.850). *Playón deportivo de uso escolar prioritario con Aportes No Reintegrables y un valor de $ 411.000.- *Remodelación de la plaza pública a través del proyectos de Obras Delegadas y del Ministerio de Obras Públicas con un monto total de $ 1.771.760.- *Afirmado de 50 calles en la zona urbana con R.A.P. *Afirmado de 10.000 metros en caminos rurales con R.A.P. (pavimento asfáltico reciclado que se conforma de cemento asfáltico y agregados pétreos).