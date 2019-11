Cerró su temporada Los Troncos Deportes 27 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La categoría Los Troncos disputó su "Premio Coronación" el pasado fin de semana en el circuito del San Jerónimo Motor Club, definiéndose los campeonatos de cinco de los seis divisionales.

Luego de haberse consagrado anticipadamente Brian Perino en la Fórmula, el domingo lograron coronarse Alejandro Mesa en Turismo C, Sergio Calza en Turismo B, Nicolás Perino en Promocional, Leandro Larese en TC 4000 y Nicolás Spreggero en Turismo A.

En la décima y última fecha de la temporada, se impusieron en las finales Darío Reinaudi (Promocional), Brian Perino (Fórmula), Marcos Humoffe (Turismo A), Sergio Calza (Turismo B), el rafaelino Demis Aleman (Turismo C) y Marcelo Kieffer (TC 4000), de acuerdo con estos resultados:



Promocional: 1º Darío Rainaudi (Arroyito); 2º Julián Roldán (Esperanza); 3º Nicolás Perino (Sarmiento); 4º Gerardo Gabutti (Arroyito); 5º Pablo Gieco (Frontera); 6º Patricio Ternavasio (Sastre); 7º Nicolás Nicoli (Bella Italia); 8º Jonatan Fux (Felicia); 9º Gonzalo Zurbriggen (Clucellas); 10º Diego Navas (Rafaela); 11º Matías Marengo (Rafaela); 12º José Graglia (Santa Fe); 13º Carlos Forlani (San Francisco); 14º José Malano (Arroyito); 15º Juan Minetti (San Vicente) y 16º Brian Perino (Sarmiento).



Fórmula: 1º Brian Perino (Sarmiento); 2º Juan Cruz Bostico (Pilar); 3º Rubén Coll (Recreo); 4º Gabriel Erni (Esperanza); 5º Hernán Merki (Esperanza) y 6º Franco Salzmann (Pujato Norte).



Turismo A: 1º Marcos Humoffe (Nelson); 2º Nicolás Spreggero (Llambi Campbell); 3º Agustín Franchetto (Rafaela); 4º Fabián Chuard (San Carlos); 5º Alejandro Messa (San Francisco); 6º Federico Kuzmicz (Santa Fe); 7º Matías Beckmann (Angel Gallardo); 8º José Vargas (Santa Fe); 9º Andrés Arnodo (Rafaela); 10º Natalio Daccaro (Emilia); 11º Daniel Porta (Santa Fe) y 12º José Luis Bonvín (Esperanza).



Turismo B: 1º Sergio Calza (Cululú); 2º Gastón Ledesma (Esperanza); 3º Walter Tesari (Recreo); 4º Hernán Beckmann (Angel Gallardo); 5º César Messa (San Francisco); 6º Aníbal Ratque (Esperanza); 7º Maximiliano Oreggioni (Nelson) y 8º Sebastián Exner (Esperanza).



Turismo C: 1º Demis Aleman (Rafaela); 2º Estefano Spreggero (Llambi Campbell); 3º Alejandro Messa (San Francisco); 4º Alejandro Batalla (San Nicolás); 5º Bruno Furia (Santo Tomé); 6º Nicolás Ricca (San Francisco); 7º Nicolás Posebón (Rafaela); 8º Walter Maldini (San Francisco); 8º Luciano Ferace (Arroyito); 9º Gonzalo Zurbriggen (Clucellas); 10º Víctor Elena (Esperanza); 11º Diego Rivera (Nelson); 12º Eloy Roland (Esperanza); 13ª Silvana Gross (Esperanza) y 14º Sebastián Schinner (San Jerónimo Norte).



TC 4000: 1º Marcelo Kieffer (Esperanza); 2º Brian Yacob (San Jerónimo Norte); 3º Leandro Larese (Carrizales); 4º Brian Perino (Sarmiento); 5º Andrés Fux (Esperanza); 6º Alejandro Huber (Progreso); 7º Cristian Esquivel (Esperanza); 8º Walter Werner (Pilar); 9º Amílcar Salzmann (Franck); 10º Adrián Depeler (Humboldt); 11º Esteban Auce (Santo Domingo) y 12º Víctor Cattaneo (Progreso).