Ejarque, el árbitro para el lunes Deportes 27 de noviembre de 2019 Redacción Por Atlético de Rafaela se prepara para cerrar el año en el Monumental, el próximo lunes recibiendo a Chacarita. El partido ya tiene horario y terna arbitral confirmado por AFA.

En la tarde de ayer AFA dio a conocer las diferentes designaciones arbitrales para la 15ª y última fecha del 2019 en la Primera Nacional. En dicha ocasión, Atlético de Rafaela estará recibiendo a Chacarita Juniors, juego que se disputará el próximo lunes 2 de diciembre en el estadio Monumental de barrio Alberdi y contará con el arbitraje principal de Mario Ejarque. El sanjuanino estará acompañado por Nelson Leiva y Lucas Pardo, quienes serán sus líneas.

Ejarque arbitró a la ‘Crema’ en cuatro ocasiones, tres en la principal categoría de ascenso de nuestro país y la restante por Copa Argentina (2-4 en los penales vs Almagro tras igualar 1 a 1).

En los encuentros por la B Nacional, se dieron todos los resultados posibles. Figura un triunfo y un empate ante Quilmes, ambos en Rafaela, y una derrota ante Ferro Carril Oeste, en Caballito.



El programa completo de partidos y árbitros es el siguiente:



ZONA A: Día y horario a confirmar: Mitre de Santiago del Estero vs Independiente Rivadavia (Luis Lobo Medina), Barracas Central vs Nueva Chicago (Carlos Córdoba). Sábado 30/11: 19.10hs Estudiantes (BA) vs Belgrano (Lucas Comesaña). Domingo 01/12: 17hs Morón vs Estudiantes (RC) (Bruno Bocca), 19hs Agropecuario vs Brown Puerto Madryn (Nelson Sosa). Lunes 02/12: 21.10hs Platense vs Atlanta (Hernán Mastrángelo), 21.30hs San Martín San Juan vs Alvarado (Yamil Possi). Martes 03/12: 20.10hs Temperley vs Ferro Carril Oeste (Pablo Giménez).



ZONA B: Viernes 29/11: 21.10hs Gimnasia (J) vs Sarmiento (J) (Mariano González). Sábado 30/11: 17hs All Boys vs Dep. Riestra (Yael Falcón Pérez). Domingo 01/12: 18hs Instituto vs Almagro (Jorge Broggi), 19.10hs Defensores de Belgrano vs Tigre (Pablo Dóvalo). Lunes 02/12: 20.30hs Santamarina vs Villa Mitre (Nazareno Arasa), 21hs Atlético de Rafaela vs Chacarita (Mario Ejarque), 21hs Quilmes vs Brown (A) (Julio Barraza), 21.30hs Gimnasia Mendoza vs San Martín (T) (Adrián Franklin).