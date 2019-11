Atlético, con la cabeza en Chaca Deportes 27 de noviembre de 2019 Redacción Por La “Crema” se prepara para cerrar el año, el próximo lunes a las 21 hs, ante el “Funebrero” en Alberdi. Ayer no pudo terminar el entrenamiento Nereo Fernández, con una pequeña molestia muscular.

FOTO ARCHIVO TECNICO Y AYUDANTE. / Otta y Benito diagraman el equipo para recibir a Chacarita el próximo lunes en Alberdi.

En Atlético de Rafaela todavía no terminan de digerir la derrota que sufrió el pasado sábado ante el Deportivo Riestra en el Bajo Flores, sobre todo por la pésima actuación que tuvo el árbitro Llobet, para lo cual entienden –todos- terminó perjudicando al no cobrarle dos (si no fueron tres) penales muy claros.

“La verdad es que siento vergüenza de lo que pasó”, sentenció Ignacio Liporace, que al igual que todos sus compañeros y cuerpo técnico coincidió: “Hubo tres penales que fueron clarísimos, lamentablemente no nos dieron y así es difícil”. Pero el defensor de la ‘Crema’ también fue un poco más allá y aseguró: “Como autocrítica para nosotros, quizás nos tuviéramos que haber puesto en ventaja en el primer tiempo donde fuimos muy superiores y no lo pudimos hacer”.

Pero más allá que la bronca continúe, en Atlético no hay tiempos para lamentos y el plantel ya trabaja en el predio del Autódromo pensando en la despedida del año, que será el próximo lunes 2 de diciembre a las 21:00 frente a Chacarita en el Monumental de barrio Alberdi, un partido que el conjunto de Walter Nicolás Otta necesita ganar para estar en la pelea por clasificarse a la Copa Argentina 2020.

Para dicho cotejo el DT no podrá contar con Franco Racca, expulsado ante Riestra con roja directa. En principios, dos candidatos para ocupar su lugar: Stéfano Brundo y el uruguayo Sergio Rodríguez.

En la jornada de ayer, llevaron a cabo diferentes trabajos con pelota en espacios reducidos y volvieron a trabajar de manera diferenciada Junior Mendieta y el propio Liporace, con diferentes molestias físicas que arrastran del último compromiso. El que no pudo terminar el entrenamiento fue Nereo Fernández. El arquero se retiró con una carga muscular. En principios, llegará sin inconvenientes al juego ante el ‘Funebrero’.

El plantel profesional de Atlético volverá a trabajar en la jornada de hoy y el entrenador Otta podría comenzar a dar algunos indicios del probable equipo que utilizará para cerrar el año ante su gente.