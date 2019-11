Mársico cuestionó la Jefatura de Gabinete Locales 27 de noviembre de 2019 Redacción Por Fue después de la presentación que el intendente Luis Castellano hizo ante los concejales, sobre el proyecto del nuevo organigrama de gabinete para su tercer mandato. “No es nada personal pero es innecesario que exista”.

CONCEJAL. Lisandro Mársico, que votará por primera vez la estructura que propone el Intendente.

El concejal del FPCyS en innumerables ocasiones cuestionó la función que tiene la Jefatura de Gabinete en la estructura municipal y considera que por la cantidad de programas que tiene a cargo, puede eliminarse sin generar problemas, tal cuál se lo adelantaba ayer al Diario AL OPINION, donde en una breve entrega anticipaba la acción que finalmente llevará a cabo.

Lisandro Mársico entiende que la ciudadanía demanda gestos concretos respecto a lo que es ser eficientes a la hora de administrar los recursos públicos y considera que el Ejecutivo nuevamente no ha dado señales en relación a hacer una reducción real de la estructura política.

En tanto, agregó que “en la otra oportunidad no había tenido que votar la estructura del gabinete porque cuando entré ya estaba aprobada pero ahora sí me toca votarla y siempre hemos cuestionado la figura de la Jefatura de Gabinete, y quiero aclarar que no es hacia la persona porque allí estuvieron distintos hombres ocupando esa cartera, lo que cuestiono personalmente es la función que desempeña, la creo absolutamente innecesaria”, manifestó el demoprogresista.

Además dijo que “cuando hablamos de ahorrar lo que queda claro es que ahorramos para lo que nos conviene, para lo que no nos conviene no, porque cuando le pedimos para los bomberos voluntarios no hay plata o hay a cuenta gotas", continuó explicando su posición respecto al gabinete planteado por Castellano para su tercer mandato de gobierno.

No es la primera vez que se escucha a los ediles de la oposición cuestionar duramente el rol del Jefe de Gabinete; no es la primera vez que por fuera del oficialismo se cuestiona “la gran estructura municipal que existe y que es necesario reducir”.

Mársico entiende que hoy la Jefatura de Gabinete es una figura que se puede suplantar de otra manera, ya que dice el concejal, “si uno lee el presupuesto por programas va a ver que los que están directamente asignados a esa cartera son 3 o 4 programas y eso lo puede hacer tranquilamente otra secretaría y coordinar con un secretario privado que hoy ya existe y no está mencionado en el organigrama del gabinete”.

“Hablar de cuidar el dinero de los rafaelinos es fácil pero solo queda en algo declamativo y creo que esta era una oportunidad que tenía el intendente de demostrarlo aquí y no lo ha hecho, entonces ahora nos pone en ese brete a nosotros que tenemos que convalidar esa propuesta, pero lo más importante es que también debemos cuidar el bolsillo del vecino y el erario público”, señaló Mársico.

La oposición quedó en seguir conversando internamente sobre lo presentado por Castellano, para poder unificar criterios, pero coinciden en que no vieron ninguna intención acerca de achicar la planta política y eso se lo van a marcar al intendente.



“MANDRILE SE DESUBICO”

Así lo expresó el concejal Lisandro Mársico en relación al trato y a las expresiones vertidas este lunes por la mañana, por Ricardo Mandrile presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Vivienda, Asistencia y Crédito Rafaela Ltda (COSPVAC).

Mandrile fue a descargar su furia ante los ediles, en virtud de la minuta de comunicación aprobada por el Concejo, pidiéndole explicaciones al secretario de servicios públicos, Ing. Daniel Ricotti, sobre su vinculación en el ámbito privado con esta Cooperativa.

“Es un desubicado, una persona que vino directamente a agraviarnos porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo es un desubicado. Hace muchos años cuando yo recién me había recibido de abogado y había venido a Rafaela fui invitado a participar de la COSPVAC por gente muy prestigiosa y yo estuve dos años participando y después me retiré, no tengo nada que ver. Como concejal estoy cumpliendo con mi deber que es aclarar una situación y ver si algún funcionario cometió una irregularidad, por eso acompañé el pedido de concejal Viotti y por eso le hice una modificación a los fines de una aclaratoria para ver si se habían extendido recibos por los servicios que la cooperativa teóricamente prestó en un inmueble que podría ser de Ricotti o de algún familiar".

“No entiendo porque se viene aquí a agraviar a tratarnos mal si nosotros estamos cumpliendo con lo que quiere la gente, no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista y cómo puede ser que este señor venga a decir esto y no vino a aclarar nada sólo a insultarnos. Esto seguramente estaba armado para insultar a los concejales, nadie puede dudar de la legitimidad que tiene el concejal Viotti en su cargo”, dijo Mársico.