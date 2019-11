El PJ insiste con la explanada de Casa Gris Locales 27 de noviembre de 2019 Redacción Por Desde el entorno de Perotti indican que tienen definidos los detalles para que el acto sea frente a Plaza de Mayo, a las 19 horas. La jura del gobernador será en la Legislatura.

Se acerca el 11 de diciembre, fecha prevista para que se realice el traspaso de mando en la provincia de Santa Fe, pero aún hay indefiniciones respecto a dónde se va a efectuar la entrega de los atributos al gobernador electo Omar Perotti.

La ceremonia será un día después de la jura del próximo presidente, Alberto Fernández, quien aún no confirmó si por temas de agenda podrá viajar a nuestra provincia para asistir a la asunción de Perotti.

Desde un principio, el gobernador electo había convocado a Plaza de Mayo a más de mil personas, entre militantes y políticos, para que lo acompañen en su asunción, algo que Lifschitz consideró "un acto político partidario".

Ante este escenario, el 20 de noviembre a través de una nota firmada por el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, el socialismo envió dos propuestas para el 11 de diciembre: hacerlo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, después de la jura ante los legisladores, como hicieron hace 12 años Jorge Obeid y Hermes Binner.

La segunda es en la misma Cámara de Diputados, posterior a la Asamblea Legislativa. "Esta última alternativa es la que se ha implementado en diversas ocasiones a nivel nacional e inclusive es la elegida por el actual presidente electo (Alberto Fernández)”, dice el texto que Farías le envió a la comisión de transición de Perotti, haciendo hincapié en que esperan una respuesta "a la brevedad".



SIN DEFINICIONES

Lo cierto es que a más de una semana los equipos de transición no han vuelto a comunicarse sobre el tema traspaso. Lo que se sabe con certeza es que el 11 de diciembre el gobernador Miguel Lifschitz le tomará juramento a Perotti en la Legislatura ante la Asamblea Legislativa, pero desde el PJ insisten en que la entrega de atributos se haga por la tarde, a las 19, en la explanada de Casa de Gobierno.

Según indicó el medio LT10.com el diputado Leandro Busatto "nosotros vamos a convocar para el traspaso de los atributos para ese mismo miércoles a las 7 de la tarde", y remarcó: "esa es nuestra posición, nuestra postura y no se ha avanzado mucho con los demás miembros del gobierno actual".

En ese sentido, señaló que espera que haya "un entendimiento a la brevedad" ya que "lo único que estamos proponiendo es un cambio de lugar que en vez de hacerse en el Salón Blanco sea en la explanada".