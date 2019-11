Los ex compañeros de Granata se enteraron por los medios Locales 27 de noviembre de 2019 Redacción Por “Lamentamos que Amalia Granata nos comunicara por la prensa que formaba un bloque aparte”, señalaron en un comunicado los diputados provinciales electos Walter Ghione, Natalia Armas Bellavi, Nicolás Mayoraz y el rafaelino Juan Argañaraz.

La decisión de Amalia Granata de hacer rancho aparte en la Legislatura, antes de asumir como diputada provincial, fue una sorpresa para los compañeros de lista que la acompañaron en las elecciones del 16 de junio. “Lamentamos que Amalia Granata nos comunicara por la prensa que formaba un bloque aparte”, indicaron los diputados electos Walter Ghione, Natalia Armas Bellavi, Nicolás Mayoraz y Juan Argañaraz.

El lunes, la mediática anunció que integrará desde diciembre el minibloque “Somos Vida”, en la Cámara de Diputados, junto a Betina Florito. Los otros cuatro legisladores electos por la lista de Unite (Ghione, Mayoraz, Argañaraz y Armas) tendrán su propio bloque legislativo. La decisión de Granata obedece a sus “principios innegociables”, según señaló la diputada electa a través de un comunicado.

Un día después, los otros cuatro diputados electos por el partido Unite por la Familia y la Vida anunciaron su voluntad de mantener el espacio unido: “Le hemos propuesto conformar un interbloque en la Cámara de Diputados, tal como lo tienen las restantes fuerzas políticas representadas en la Legislatura, que permita una dinámica de trabajo que potencia la tarea común de ambos bloques. Esperamos que Amalia acepte en beneficio de todos”.

Sin embargo, los diputados electos se mostraron sorprendidos por la decisión de la mediática: “Lamentamos que Amalia Granata nos comunicara a través de una gacetilla de prensa, y no en forma personal, su decisión de conformar un bloque aparte con la diputada electa Betina Florito”.

En el comunicado, agregaron que “nuestra agenda sigue intacta: vamos a defender la vida y la familia promoviendo leyes que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero entendemos que nuestra misión no se limita al trabajo legislativo”.

“Durante la campaña asumimos el compromiso de conformar una fuerza política que nos represente en todos los ámbitos de gobierno. Y ello no se logra con exposiciones mediáticas, sino con el trabajo personal y directo con todas las agrupaciones y líderes de la sociedad que hicieron posible el resultado electoral. Todos los días, en todo el territorio santafesino”.

Por último, los diputados Ghione, Mayoraz, Argañaraz y Armas plantearon que “ninguna diferencia de opiniones o criterios debe detenernos ni apartarnos del camino trazado. Por ello invitamos a Amalia Granata y a Betina Florito a que se sumen a nuestra lucha”.