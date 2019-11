Emilio Jatón presentó su gabinete con eje en equilibrio, la cercanía y la transparencia Locales 27 de noviembre de 2019 Redacción Por El intendente electo dio a conocer los nombres de las mujeres y hombres que lo acompañarán en su gestión. “Vamos a trabajar por una Santa Fe sin barreras entre los barrios y el centro”, anunció.

En la jornada de ayer, el intendente electo Emilio Jatón presentó el gabinete de funcionarios y funcionarias que lo acompañarán durante la gestión del Frente Progresista Cívico y Social en la municipalidad a partir del próximo 10 de diciembre.

“Estas personas están dispuestas a trabajar por un anhelo que tenemos desde hace mucho tiempo. Un anhelo que venimos madurando, que fuimos puliendo con cada vecino, en cada barrio, con cada apretón de manos y con cada abrazo. El anhelo de construir una ciudad que nos cobije a todos y a todas, que no deje a nadie afuera”, sostuvo el intendente electo en el bar Tokio (Rivadavia 2973), donde se realizó la presentación.

Jatón subrayó la importancia de contar con un equipo integrado por varones y mujeres que vienen de distintos campos; algunos de la militancia partidaria y otros que no tienen experiencia en política sino que se fueron sumando en el transcurso del camino recorrido en estos años.

El intendente electo destacó que la estructura municipal fue pensada con el objetivo de construir una ciudad con mayor igualdad y cohesión social, por lo que sus integrantes se suman a trabajar en una gestión que tendrá una impronta de transparencia en la gestión y cercanía con el vecino.

“Nuestra apuesta es revalorizar a nuestra capital. Y en esa capital incluimos no sólo el hecho de ser capital de la provincia: sabemos que hay un capital humano, un capital simbólico, una historia compartida, unas raíces que nos hacen ser quienes somos. A esa historia nos remitimos, a esa pertenencia y a esa identidad, para darle vida a lo que apostamos a construir: una ciudad con todos sus barrios adentro. Cada una de las personas que me acompañan asumen hoy el compromiso de trabajar con ese lema como horizonte”, concluyó.