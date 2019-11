Ayer inauguraron obras Región 27 de noviembre de 2019 Redacción Por Fueron trabajos de ampliación y refuncionalización en el hospital Samco de Arrufó y el nuevo edificio de la Comisaría 5ª de San Guillermo.

FOTO SCS// EN SAN GUILLERMO./ Fue habilitado el nuevo edificio de la Comisaría.

El gobernador Miguel Lifschitz visitó las localidades de Arrufó y San Guillermo, en las que dejó inauguradas importantes obras. De las actividades también participaron los ministros de Salud, Andrea Uboldi; y de Obras Públicas, Pedro Morini; el diputado provincial Edgardo Martino; el secretario de Gestión Territorial del Primer y Segundo Nivel de Atención en Salud, Ernesto Bosco; el director del hospital SAMCo de Arrufó, Oscar Zenclussen; el jefe de la Unidad Regional XIII de Policía, Ariel Pérez; y el jefe de la Comisaría 5ª de San Guillermo, Roque Salinas, entre otras autoridades provinciales y locales.

En Arrufó, recorrió los trabajos realizados en el hospital SAMCo, donde se concretaron tareas de ampliación y refuncionalización del edificio. Posteriormente, inauguró obras de pavimento y desagüe pluvial en tres calles de la misma localidad.

Lifschitz aseguró que luego de la refuncionalización, el SAMCo “parece totalmente nuevo, no solo por la refacción edilicia sino también por todo el equipamiento moderno que permite ofrecerles a todos los habitantes de la localidad, la mejor calidad de atención médica, dentro de un sistema de salud que ha tenido muchísima inversión en estos años”.

“Es un sistema que funciona de manera articulada, ya que localidades pequeñas de la región se referencian en Arrufó y, cuando este hospital no puede dar las respuestas adecuadas, tenemos otros de mayor complejidad en Ceres o San Cristóbal; eventualmente, si se requiere alguna especialidad que no puedan brindar, también garantizamos que en Santa Fe o Rafaela podemos darles a todos los habitantes de este departamento la mejor salud pública disponible en la Argentina”, agregó.

En cuanto a las obras de pavimentación, el gobernador mencionó que “este plan le ha permitido a Arrufó agregar unas cuadras más de pavimento a las que ya tenía, con recursos del gobierno provincial. Es una de las obras que quedan como testimonio de nuestro trabajo y compromiso con todo el territorio y sobre todo con el interior de la provincia: 1300 obras y más 100 mil millones de pesos de inversión”, expresó.

Por su parte, el senador provincial, Felipe Michlig, manifestó que “hoy es un día histórico porque este es el hospital de referencia de la región, que va a prestar un gran servicio con buen equipamiento y personal”. Además, agradeció “al gobernador Lifschitz, a los ministros y a los trabajadores de la salud por brindar una atención de calidad” y abogó por “defender la salud pública, la educación y el acceso a la vivienda” en la provincia.

Finalmente, el presidente comunal de Arrufó, Cristian Piumatti, recordó las gestiones concretadas para lograr la regularización dominial del terreno donde se emplaza el efector. Una vez conseguido eso, "se comenzó a trabajar con el anteproyecto de la obra y también para que se destinen los fondos para refacciones, ampliación y equipamiento, lo que demandó casi 17 millones de pesos".



SAN GUILLERMO

Lifschitz también inauguró el nuevo edificio para la Comisaría 5ª, ubicada en General López s/n. La obra forma parte del programa de Construcción de Comisarías e implicó una inversión de $ 2.500.000.

Posee una superficie de 86 metros cuadrados y dos ingresos diferenciados: uno para público y otro para móviles policiales. Además, cuenta con una sala de espera, oficina de atención al público y guardia, oficina administrativa, sanitarios para el personal y la respectiva área de alojamiento del detenido.

"Esta comisaría es una inversión estratégica. Hacía más de 50 años que en la provincia no se invertía en la infraestructura policial. Nosotros decidimos cambiar esa realidad, porque así como invertimos en escuelas, en centros de atención primaria o en centros culturales, creíamos que nuestra policía y los ciudadanos se merecían tener edificios en condiciones, modernos y con las comodidades propias del siglo XXI", indicó el Gobernador.

"Si queremos tener una policía profesional, eficiente y comprometida con la seguridad de los ciudadanos, tenemos que darle todas las herramientas para que pueda cumplir su tarea de la mejor manera, y las herramientas no solo tienen que ver con el armamento, el uniforme o la tecnología, sino también con la infraestructura física adecuada".

"En estos años hicimos una enorme inversión para mejorar el estado de las comisarías y de las instalaciones policiales en cada pueblo y ciudad de la provincia. Todavía nos falta, no llegamos a todos los lugares, pero hicimos un gran avance y esta comisaría de San Guillermo es un buen testimonio de esos objetivos que nos propusimos y cumplimos", resaltó Lifschitz.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, afirmó que "podemos decir que cumplimos con los objetivos que nos habíamos propuesto: tener una mejor policía, pero con una mejor infraestructura".

Respecto del programa de Construcción de Comisarías, mencionó que el mismo permitió "un impacto muy importante, con edificios nuevos y otros renovados, con aportes del gobierno provincial y la ejecución de los gobiernos locales. Armamos un muy buen equipo y hoy las instalaciones de la policía están en mucho mejores condiciones que hace cuatro años".

En tanto, el senador departamental Felipe Michlig, dijo que “es un día importante para la región y en especial para San Guillermo” y recordó a Daniel Martina, el intendente de la localidad recientemente fallecido: “Él ha sido el que gestionó y soñó esta Comisaría 5ª para San Guillermo y hoy es una realidad, que no queda ahí ya que la municipalidad está trabajando para que sea más funcional”.

Por último, la intendente de San Guillermo, Romina López, remarcó la importancia de la obra que “es nada más ni nada menos que en materia de seguridad, algo que ciudad necesita”. También indicó que “estamos trabajando bien con el equipo de la comisaría local, por lo que esta obra va a generar mayor comodidad para ellos y para nosotros cuando nos tenemos que acercar as hacer una denuncia”.

Finalmente, durante un acto realizado en el Centro Cultural de San Guillermo, Lifschitz hizo entrega de aportes a las comunas de Constanza, por $ 338.575; Las Palmeras, por $ 156.032; La Rubia, por $ 288.368; y Ambrosetti, por $ 630.806, todos ellos destinados al proyecto “Acompañamiento de la educación secundaria en contexto rural”; a la comuna de La Lucila, por $ 2.169.877 para la adquisición de terrenos de usos múltiples; y a la de Villa Trinidad, por $ 633.762 para la ejecución de la obra de consolidado pétreo y calzada natural.

Asimismo, otorgó a la municipalidad de San Guillermo, $ 250.000 para la remodelación del piso sintético de la cancha de bochas del Club de Bochas, conjuntamente con alcoholímetros y cascos para ese municipio y el de Suardi.