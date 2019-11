Política económica Nacionales 27 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El presidente electo, Alberto Fernández, dio algunas señales ayer de lo que será su política económica al formular las siguientes declaraciones:

-"La solución para los problemas de la Argentina no es seguir tomando deuda".

-"El primer arreglo que tenemos que hacer es decir ´no me presten más plata´".

-"Si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, creo que la solución no es seguir endeudándote".

-"Necesitamos tiempo para volver a poner en marcha la economía".

-"No escucho a nadie pedirme ajuste en la economía y es porque no hay nada para ajustar".