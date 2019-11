El mínimo no imponible de Ganancias subiría 45% Nacionales 27 de noviembre de 2019 Redacción Por EN ENERO

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias podría subir 45% a partir de enero próximo, estimaron ayer tributaristas. No obstante, fuentes de la AFIP recordaron que a esa mejora deberá restarse el 20% aplicado este año después de las PASO, que sólo tendrá vigencia este año.

Para el 2020 no se lo considerará en el cálculo, lo que producirá un fuerte incremento del peso de ese impuesto con relación al de este año para los 2 millones de contribuyentes que lo pagan.

Se calcula que para el próximo año el ajuste del mínimo no imponible podría alcanzar un 45%, según surja de la variación anual del índice de Remuneración Imponible Promedio de los trabajadores Estables (RIPTE) a octubre, que se conocerá en los próximos días.

Según las estimaciones previas, el año próximo los solteros sin hijos pagarán Ganancias si ganan en mano más de 55.536 pesos, y si el cálculo se aplicara incluyendo el 20% de 2019, deberían pagar sólo los solteros que ganen más de 66.643 pesos mensuales.

Un trabajador soltero sin hijos que en el 2020 tenga un sueldo mensual neto de $ 70.000, tras el ajuste pagaría de Ganancias $ 19.099 anuales y con $ 90.000 de sueldo neto, el impuesto sumará $ 77.366.

Para un contribuyente soltero sin hijos que gane 130.000 pesos por mes de bolsillo, el impuesto anual se eleva a 241.550, casi el salario neto de dos meses.

Un trabajador casado con 2 hijos con un ingreso neto de 90.000 pesos, con el nuevo mínimo no imponible pagaría 24.065 pesos anuales de Ganancias. El mismo trabajador, con un sueldo de $ 110.000 neto, el impuesto será en 2020 de $ 84.630.