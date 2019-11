Comienzan a devolverle el dinero a los vecinos del Brigadier López Locales 27 de noviembre de 2019 Redacción Por POR LA FALLIDA OBRA DE CLOACAS Y PAVIMENTO

El Municipio convocará a partir de este miércoles a los vecinos del barrio Brigadier López que hayan pagado cuotas en concepto de anticipo para la ejecución de la obra de cloacas y pavimento, que finalmente no se llevará a cabo por no cumplir con los requisitos que establecía la ordenanza, a acercarse llevando la documentación exigida para iniciar la devolución.

Los vecinos deberán llevar el DNI original y fotocopia del mismo, constancia del CBU donde conste la titularidad de la cuenta y una boleta correspondiente a una de las cuotas abonadas del plan de pago anticipado.

La idea de la Secretaría de Hacienda y Finanzas es proceder a la devolución de los montos pagados más los intereses generados por el plazo fijo, a través de transferencia bancaria y solo en casos excepcionales a través de cheques.

Cabe recordar que las obras mencionadas se cayeron por no haber alcanzado el 80% correspondiente al ahorro previo tal como se exigía en la ordenanza. Todo terminó mediante el decreto N° 49.930 del Ejecutivo en el que se dispuso la imposibilidad de la ejecución de la obra.