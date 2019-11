"El silencio de Ricotti genera más sospechas" Locales 27 de noviembre de 2019 Redacción Por “El silencio de Ricotti y los insultos de Mandrile sólo generan más sospechas”, afirmó el concejal Leonardo Viotti al ser consultado por los agravios recibidos en la reunión con representantes de la cooperativa COSPAVC. Dijo que llama la atención que ni el Intendente ni la secretaria de Auditoría se pronuncien sobre el tema.

El pasado lunes, los concejales mantuvieron una reunión con los representantes de la Cooperativa COSPAVC Rafaela Ltda en el Concejo Municipal, donde asistieron Ricardo Mandrile, quien es gerente del Consejo Administrativo, dos de sus hijos que también forman parte de la misma, y otros dos representantes. Fue en el marco de un pedido de informes impulsado desde el bloque de la oposición en torno a la presencia de trabajadores de la cooperativa en la casa del secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti.

“Mandrile estaba nervioso, vino con el único objetivo de agredirme verbalmente. Comenzó su exposición diciendo que venía a ofendernos a los concejales, porque él se sentía ofendido por nuestro pedido de informes elevado al ingeniero Ricotti”, comenzó Viotti.

“Me acusó de no realizar -siguió el edil de Cambiemos- mi labor como concejal, cuando precisamente parte de mi labor es controlar y es lo que estamos haciendo, controlando que nadie del Gabinete Municipal se vea beneficiado por contratos celebrados en razón del cargo político que desempeña. Mandrile no entendió el objetivo de nuestra presentación, él vino a explicar que Ricotti no era dueño de la COSPAVC, cuando nuestro proyecto decía otra cosa”.

“Me sorprendió su actitud, no estaba dispuesto a escucharnos, dijo que venía a realizar un monólogo. Finalmente se quedó y nos escuchó. Repitió reiteradas veces que él no era corrupto, a lo que respondí que si no era corrupto no debía ponerse nervioso”, explicó Viotti, quien consideró que la reunión con directivos de la cooperativa "no ayudó a aclarar nada de lo que preguntamos en el pedido de informes".

“Nos llama la atención el silencio de Daniel Ricotti, que es quien debe dar las respuestas. El concejal Jorge Muriel expresó hace unas semanas que Ricotti ya tenía todo preparado para enviarnos, pero todavía no hemos recibido ninguna información, lo que hace que se generen más sospechas”.

“Necesitamos saber qué servicios prestó esta cooperativa de manera privada al ingeniero Ricotti, poder acceder a las facturas para saber que los montos pagados son acordes a la realidad y de esta manera descartar cualquier sospecha. Si no accedemos a esta información, si Ricotti no presenta respuesta, es porque algo esconden”, advirtió Viotti preocupado por el "mando de silencio" de todo el Departamento Ejecutivo.

El concejal fue más allá del reclamo a Ricotti por sus demoras en dar explicaciones al Concejo y apuntó a todo el Departamento Ejecutivo. "Si bien el Ingeniero Ricotti todavía no presentó nada ante este cuerpo legislativo, no deja de llamar la atención que el Ejecutivo, que tiene una tan promocionada Secretaría de Auditoría y Control de Gestión para defender la transparencia de los actos de gobierno, hace silencio absoluto sobre este tema. Y tampoco deja de preocupar que el propio Intendente no se haya expresado en torno a esta confusa situación cuando en realidad debería haber sido el primer interesado en despejar las dudas que quiera o no salpican la gestión".

Por último, Viotti señaló que "Mandrile, quien en todo momento actuó como dueño de la COSPAVC, cuando una cooperativa no debería tener dueños sino asociados, nos debe una disculpa al concejal Lisandro Mársico y a mí por los agravios hacia nuestra persona". "Si piensan que con gritos, insultos y aprietes nos van a callar están muy equivocados, todo lo contrario, vamos a trabajar con más fuerzas aún", concluyó Viotti.