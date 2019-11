Reserva: Atlético y Ben Hur en la definición del Absoluto Deportes 27 de noviembre de 2019 Redacción Por ¿Quién será el campeón de la temporada 2019? Hoy desde las 19 juegan la revancha en el Autódromo. La ida, jugada la semana pasada en barrio Parque, terminó igualada 1 a 1.

FOTO J. BARRERA FINALISIMA. / Este miércoles Atlético y Ben Hur definen el campeón Absoluto en Reserva.

Este miércoles se conocerá al nuevo campeón Absoluto de División Reserva de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. ¿Será Atlético de Rafaela? ¿Ben Hur? Uno de ellos festejará en la noche de hoy y cerrará un grandioso año.

Este miércoles a las 19 hs la “Crema” y el “Lobo” se enfrentarán en la revancha y partido definitorio en una definición que viene igualada 1-1 tras el primer chico disputado la semana pasada en barrio Parque.

El cotejo de hoy se jugará en el predio del Autódromo y contará con el arbitraje principal de Maximiliano Mansilla, quien tendrá como asistentes a C. Cazzaniga y A. Klester. Como cuarto árbitro irá E. Rodríguez.

Los de barrio Alberdi fueron campeones del Apertura y Ben Hur del Clausura. En 2018 el mejor del año fue Unión de Sunchales, destronando así a Atlético de una posición que venía repitiendo una temporada tras otra.



HOY, LAS SEMIS

DEL SENIOR

En la jornada de ayer se confirmó que los encuentros de semifinales del fútbol Senior se jugarán este miércoles a partir de las 21 hs en Egusquiza, en cancha del San Isidro. Los encuentros serán: Moreno de Lehmann vs Deportivo Bella Italia y CASI vs Brown de San Vicente. Las finales se disputarán el miércoles que viene en cancha a definir.