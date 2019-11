Scioli podría ser el embajador en Brasil Nacionales 27 de noviembre de 2019 Redacción Por SE DEFINE LA GRILLA DE DIPLOMATICOS

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente electo Alberto Fernández, que cuenta con un cupo máximo de poder nombrar hasta 25 embajadores que no pertenezcan a la carrera diplomática, definió como embajador de Argentina en Brasil al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli.

Fuentes del sciolismo confirmaron a NA que el ex candidato presidencial quedará a cargo de la relación diplomática con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

En el armado de lo que serán los principales casilleros de la política exterior, Fernández también tendría definido los representantes a enviar a Estados Unidos y China, dos de los destinos más importantes para la diplomacia argentina.

El ex embajador de Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello, volvería a Washington para conducir las negociaciones con la Casa Blanca.

En tanto, Sabino Vaca Narvaja sería el encargado de fortalecer los vínculos comerciales con China, quedando asignado a la embajada de Argentina en la ciudad de Beijing.

Mediante el artículo 5º de la Ley de Servicio Exterior, el Poder Ejecutivo cuenta con facultades para designar como representantes argentinos en el exterior a personas con condiciones relevantes para algunos destinos especiales.

Actualmente, el gobierno de Cambiemos cuenta con casi una veintena de representantes designados bajo esta modalidad, que deberán regresar al país antes del 10 de diciembre.

Entre los embajadores que tendrán que volver a Buenos Aires se encuentran: Fernando Oris de Roa (Estados Unidos), Diego Guelar (China), Ramón Puerta (España), Oscar Moscariello (Portugal) y Mariano Caucino (Israel).

Dentro de esta nómina también se incluyen: Mario Barletta (Uruguay), José Octavio Bordón (Chile), Miguel Alvarez García (Bolivia), Marcelo Stubrin (Colombia), Darío Giustozzi (Ecuador), Ezequiel Sabor (México), Jorge Yoma (Perú) y Héctor Lostri (Paraguay), entre otros.

En ese marco, el presidente electo se reunió esta tarde con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado, en sus oficinas de Puerto Madero.

Fernández estuvo acompañado por el diputado nacional Felipe Solá, quien sería el próximo ministro de Relaciones Exteriores, y Jorge Argüello, con quienes recibió a Prado y a los funcionarios de la embajada norteamericana en el país.